Pepe Cibrián fue atendido de urgencia tras la infidelidad de su esposo

El problema de salud surgió en medio de un mal momento que vive el artista luego de la escandalosa separación de Nahuel Lodi, quien apareció en unos videos a los besos con otra persona.

image.png Pepe Cibrián y Nahuel Lodi

"Tuve un problema del corazón. Llamé a la guardia y recién mi médico de Buenos Aires me dijo que no me preocupe y que haga reposo, que no trabaje por dos días y si al tercer día todavía no me siento bien, me tendría que internar", dijo Cibrián a Clarín y aclaró "que llamó a la guardia después de sentirse mal".

Nahuel Lodi, el novio de Pepe Cibrián,video_.mp4 Nahuel Lodi apareció en un video a los besos con otra persona

La crisis en el reciente matrimonio de Pepe Cibrián y Nahuel Lodi explotó días atrás cuando salió a la luz un video el joven de 32 años a los besos con otro hombre. Según trascendió, el encuentro fue durante una fiesta y una semana antes de que el productor teatral y Lodi se casaran.

Cibrián, quien se encuentra en pleno ensayo de su obra Dorothy, la cual se estrenará en octubre, aclaró que tras los hechos decidió separarse y contó que su médico le aconsejó "que se distraiga para superar el estrés ocasionado por su crisis sentimental".