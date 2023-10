PH Podemos Hablar: el tenso momento de L-Gante con Andy Kusnetzoff

La tensión se hizo evidente cuando Kusnetzoff le pidió al cantante que compartiera sus sentimientos sobre un tema en particular, a lo que L-Gante respondió con una sorprendente y franca explosión de emociones. "Estoy un poco enojado, porque vos me invitás a tu programa y si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el 'palito'", expresó el artista, visiblemente molesto.

L GANTE.mp4

El artista destacó la importancia de la responsabilidad de los medios de comunicación y los profesionales de tv, al tratar con figuras públicas, especialmente aquellas de su edad. "¿Ustedes no saben que pueden generar problemas personales? Lo tendrían que saber porque son profesionales", recalcó L-Gante, que se identificó como representante de los jóvenes de su barrio y su generación.

Ante el intento del conductor de responder, L-Gante pidió continuar con el programa, dejando clara su postura y su deseo de evitar que la situación se intensificara. Marilina Ross, otra de las invitadas, intentó suavizar el ambiente, mientras que el cantante reafirmó su posición: "Sobre atrevimiento, no voy a fallar. Que fallen los demás, yo no voy a fallar. No voy a ser atrevido porque los demás lo sean".

A pesar del tenso intercambio, el programa continuó su curso, con Andy Kusnetzoff mostrando su deseo de mantener un ambiente amigable y positivo. "Qué lindo que lo puedas hablar", expresó la cantante, tratando de calmar los ánimos.

L-Gante concluyó con la sensación de haber expresado su opinión de manera clara y directa, afirmando que se sentía satisfecho con cómo se había desenvuelto la situación. Todo terminó con un abrazo entre el artista y Kusnetzoff, quien además le aclaró: “Nunca querría que pises el palito, ni mucho menos subestimarte”.