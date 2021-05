PH: Santi Maratea se abrió sobre el suicidio de su madre

El conductor acercó la consigna: “Si tuvieran la máquina del tiempo y pudieran volver a un día por varias horas. ¿Qué día sería y qué harían?”. Maratea esperó su turno y contó una dura historia familiar vinculada a su madre, Mariana. “Iría a hablar con mi vieja, no porque me quedó algo para decir sino porque murió repentinamente y uno quiere unos cinco minutitos. Es como el que se va de una fiesta y no saluda”, explicó el influencer.

Andy Kusnetzoff le preguntó respetuosamente si quería hablar del tema, aunque Maratea ya había hecho publica la historia varias veces.

"Mi vieja murió repentinamente. Cuando alguien se muere rápido, uno quiere cinco minutitos más. Mi mamá se suicidó, para mí eso es muy interesante porque me obliga a incluir en el proceso de la muerte de una madre el respeto. No lo entiendo y me dolió mucho, pero ella lo decidió. El gran desafío para mí es respetarla a ella", relató Maratea.

Embed

ADEMÁS:

Tras una breve pausa en su íntimo relato, prosiguió: "Ella fue muy juzgada por su forma de ser, por de dónde era, por su entorno, ¡que juzgaba tanto! Yo siempre le dije 'alejate de esa gente que es una mierda'. Ella era igual, hablaba de los vecinos, de cómo se viste el de al lado. Pero yo siempre la banqué con lo que ella decidía y por ahí los vecinos criticaban, yo le decía es bueno".

"Me pasó que en el entierro tuve que hablar, no sabía y estaba toda esta gente. Y yo decía qué injustos, porque ellos de acá se van y van a decir 'mirá cómo terminó Mariana, qué le habrá pasado'. Y yo la voy a bancar a mi vieja siempre", aseguró el joven.

A lo que concluyó remarcando: "Si pudiera hablar con ella no le preguntaría por qué lo hizo. Hablaría como hablé siempre y trataría de conocerla un poco más, aunque la conocía mucho. Conocer a veces ayuda a respetar y a mi me gusta mucho pensar que algún día voy a entender lo que pasó y va a ser muy sabio".

Tanto Nacha Guevara como Andy Kusnetzoff se emocionaron con la historia y le demostraron su cariño con una de las pocas maneras posibles por la pandemia, un choque de puños.

Línea de prevención del suicidio:

135 línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires.

(011) 5275-1135 desde todo el país.