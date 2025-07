El furioso descargo de Tomás Dente contra Santi Maratea por promocionar un té adelgazante

"Me zulfura este pibito Maratea. Lejos de pedir disculpas, chicos, redobla la apuesta. Porque es un soberbio, un arrogante y, aparte, es un ignorante. Que lejos de pedir disculpas por la macana que se mandó vendiendo un tecito de mierd... redobla la apuesta y va en contra de los profesionales", comenzó Tomás, furioso con Santiago, al aire de Entrometidos, por Net Tevé.

"Un tipo que no tiene ningún título colgado atrás en la pared de su casa relacionado con la medicina, cuestiona, objeta, no sé desde qué lugar, con un nivel de altivez, lo que los profesionales de la salud están marcando. Cuando, desde los 90 en adelantes, los número de muerte por adolescentes que por cuestiones relacionadas con la bulimia, la anorexia, vigorexia, aumentan, aumenta y aumentan", destacó el conductor.

"Meterte con cuestiones así, redoblando la apuesta, pasando por alto la advertencia que te hacen los profesionales, habla de que sos una basura de ser humano, que te importa un bledo el resto. Qué aporte hizo, que lo eligen como conductor de un canal de aire, y que dice estas pelotudeces en redes sociales", dijo, Dente contra Maratea.

LA FURIA DE DENTE CON MARATEA

"Ojo que esto es un tema de salud. Hay gente que se mueren por estas cosas. Hay padres que perdieron hijos adolescentes por Anorexia. En un curso con 40 chicos, 1 o 2 tienen un quilombo con el peso, no se identifican con su cuerpo. No cuidan a su cuerpo, se autoflagelan. No podés andar vendiendo tecitos mágicos", apuntó, Tomás, sin vueltas.

"¿De qué me está hablando este pelotu...? Perdón por la puteada... Pero no hay otro epíteto que lo pueda describir a este pelotu... Porque el pelotu es el que dice pelotudeces. Repite pelotudeces una encadenada a la otra. Se lo marcó con buen tino Romina Pereyro, una de las mejores nutricionistas. Infeliz. La mayoría de los influencers lo único que hacen es subirse a bondis, en forma constante. No tienen ninfpun tipo de formación ni de preparación. Entonces, ¿qué hacen? Ven luz y entran", cerró, Dente.