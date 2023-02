Aunque los espectadores notaron varias similitudes con "El juego del calamar", el programa fue diferente a todo visto antes: cuerpos desnudos que luchan entre sí sin importar la edad, el género o la raza.

Los concursantes de este programa eran desde luchadores de MMA y fisicoculturistas, hasta rescatistas, exmilitares y celebridades del fitness en internet y las redes sociales.

La producción fue dirigida por Jang Ho Gi y se estrenó el 24 de enero. Fue tanto el furor que causó en el gigante del streaming, que muchos se encuentran hablando de ella.

