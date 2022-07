Piden prohibir la salida del país de la mamá de Tini Stoessel

Hernán Kelmansky, abogado de María Cristina Chaves, solicitó la prohibición de la salida del país de Mariana Muzlera de Stoessel, "teniendo en cuenta la cantidad de viajes reiterados que efectúa al exterior", como así también el embargo de su casa ubicada en el partido bonaerense de San Isidro.

En la causa Nro. 55924/2021, la esposa de Guillermo Muzlera –abuelo de Tini- explicó que la medida se solicita "ante imperiosa urgencia de asegurar la suma sustraída por la madre de Tini Stoessel -sin autorización- de la caja de ahorro en dólares del Banco Macro, según consta en la nota que envió la institución, en donde figura el nombre de los empleados que entregaron el dinero (Agustín D. y Rubén I.) y confirman que Mariana Stoessel no fue ni es integrante de esa cuenta en dólares.

En el escrito presentado por el abogado Kelmansky, la denunciante -que precisa asistencia permanente- explicó las urgencias que atraviesa por su estado económico: “La situación en la que me encuentro no puede esperar. Soy una adulta mayor de 79 años de edad, con discapacidad -no vidente-, que no tengo más ahorros que los que tenía en dicha cuenta bancaria junto a mi esposo. A la fecha tuve que iniciar una acción a los fines de que la prepaga me cubra un medicamento y un equipo tecnológico que me permite la inclusión en la sociedad y una calidad de vida digna. Tanto el medicamento, como el equipo que necesito, lo podría solventar si dispusiera de mi dinero y no tendría que esperar dilaciones burocráticas de una prepaga” y finaliza el relato señalando: “Debo afrontar otro proceso judicial en procura de ello ya que no dispongo de los ahorros para los gastos que mi salud requiere y que mi prepaga no presta cobertura”.

Por otra parte, la solicitud del embargo de la propiedad donde viven los padres de Tini Stoessel tiene como objeto "asegurar el reintegro de la cosa sustraída -los 95.000 dólares-, como así también asegurar el cumplimiento de la sanción pecuniaria que pudiese aplicarse" es decir, la compensación económica por daños y perjuicios ocasionados a la víctima y los gastos que pueda generar todo el proceso judicial.

El testimonio de la acusada

El jueves 9 de junio de 2022, a las 16:51, Diario Popular se comunicó con Mariana Lucía Muzlera -quien se encontraba en Miami- que dijo desconocer la denuncia, no haber realizado ninguna extracción bancaria de la cuenta de su padre, y no ser la persona que identifican como la responsable.

Cuando se le envió la documentación que figura en el expediente -la nota del banco Macro, la notificación del RENAPER (Registro Nacional de las Personas) y del sistema Nosis-, dejó de responder los mensajes y no ha realizado ningún tipo de comentario. Idéntica actitud asumió su abogado, el penalista Aníbal Mathis.