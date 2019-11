La original iniciativa cuenta con la cooperación de Google Creative Lab y Google Research, Queen, Universal Music Group y Hollywood Records.

El experimento FreddieMeter, estrenado para apoyar la Mercury Phoenix Trust, (organización benéfica fundada por Brian May, Roger Taylor y Jim Beach para generar conciencia y fondos para la lucha contra el SIDA/VIH en honor al 44 aniversario de la primera actuación de “Bohemian Rhapsody” en noviembre de 1975 en el Empire Theater de Liverpool, Reino Unido) fue creado para permitir que fans de todo el mundo puedan descubrir cuánto se parecen a su ídolo.

Analizando el tono, timbre y melodía, quienes participen recibirán una puntuación de 0 a 100.

Para afrontar el reto puede empezar siguiendo los siguientes pasos:

-CANTA: ¡Escoge una de las cuatro canciones de QUEEN en el micrositio (Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love o We Are the Champions) y dalo todo!

-COMPARTE: Consigue tu puntuación y compártela en las redes sociales. Podrás descargar y compartir activos customizados de Instagram, Twitter y Facebook para iOS y Android una vez completado.

-DESAFÍA: Usando el hashtag #FreddieChallenge en las redes sociales, reta a tres amigos para ver si están a la altura.

-DONA: Anima a los demás en tu publicación a hacer una donación caritativa para la Mercury Phoenix Trust→ http://www.mercuryphoenixtrust.com/donate

Cabe destacar que el audio no se sube en ningún servidor para ser analizado así que todas las voces permanecen completamente privadas a no ser que el usuario decida compartirlas.

