Dirigido por Dani Durán y producido por Diego Peskins, el video de la canción es un desborde de ritmo y color, auténtica celebración primaveral.

El clip superó las 600 mil reproducciones en pocas horas y se encamina a ser uno de los más vistos en el repertorio de la artista.

Lo Nuevo de Tini

Cabe destacar que la fecha de lanzamiento prevista por la artista era la noche de este jueves, pero por inconvenientes técnicos fue retrasado 24 horas, acción que llenó de ansiedad a los fans de la cantante argentina.

"Me dicen que hubo un problema que están intentando solucionar. Yo también estoy triste:( pero lo van a arreglar", manifestó Tini en las redes sociales.

Embed Me dicen q hubo un problema q están intentando solucionar. Yo también estoy triste:( pero lo van a arreglar — TINI (@TiniStoessel) 6 de septiembre de 2019

Embed En unas horas arranco promo temprano entonces voy a intentar dormir :( ya me dijeron q están haciendo todo todo lo posible por solucionarlo lo más rápido posible pido perdón y les agradezco por siempre estar ahí acompañándome — TINI (@TiniStoessel) 6 de septiembre de 2019

Por su parte, Juanes lanzó también este viernes su nuevo sencillo, Bonita, interpretada junto a Sebastián Yatra, pareja de Tini.

La canción exhibe otro enérgico capítulo en el trabajo reciente del artista colombiano, donde explota su distintivo sonido de guitarra con ritmos folklóricos.

Lo nuevo de Yatra y Juanes

“Bonita es una canción muy alegre y explosiva. Una dedicación para todas las mujeres del Universo. Me siento muy honrado de estar acompañado de mi paisano Yatra en esta canción. De Colombia para el mundo papá!”, manifestó el cantante.

Por su parte, Yatra destacó que “cantar junto a Juanes es un privilegio. Nunca olvidaré cuando me recibió en su casa en Los Angeles hace años, antes de lanzar mi carrera, me dio consejos y motivación. Hoy voy a cantar con él y aun no lo puedo creer. Gracias Juanes nuevamente por la oportunidad!”.