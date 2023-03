Polémica en Hollywood: la Inteligencia Artificial podría escribir guiones

El Sindicato de Guionistas de América (Writers Guild of America) aceptó el uso de la IA, pero impuso una serie de condiciones. Otro alcance del ChatGPT.

El Sindicato de Guionistas en Estados Unidos (WGA) aprobó el uso de inteligencia artificial como herramienta para escribir guiones de películas. En una decisión que algunos considerarían polémica, el gremio confirmó que no tiene intenciones de prohibir la IA, aunque impuso una serie de condiciones. Los escritores podrán usar ChatGPT para redactar un guion, no obstante, el crédito será de la persona y no la herramienta.