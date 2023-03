Polémica por los dichos de Roberto Piazza: la respuesta de Diego Ramos

Aunque su punto de vista está claro, no quiere sentar una posición porque espera que la Justicia tome una determinación al respecto, tuvo algunas expresiones polémicas y explicó que el exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) va a seguir siendo su amigo pase lo que pase.

roberto.jpg Lucas Benvenuto (izquierda) denunció a Jey Mammón (derecha) y Roberto Piazza quedó involucrado con sus polémicos dichos.

Roberto Piazza justificó a Jey Mammón

Las declaraciones polémicas comenzaron cuuando le preguntaron a Piazza por dichos anteriores, en los que el modisto dijo que quedaron dos vidas destruidas por la denuncia contra Jey Mammón y la consulta era había equivalencias entre el violado y el violador.

"Si (hay equivalencias entre Lucas Benvenuto y Jey Mammón) en el caso de Jey sea un psicópata no, si en el caso de Jey haya sido una calentura momentánea son dos vidas destruidas", respondió Piazza.

"¿Una calentura momentánea haberse acostado con un chico menor?", le repreguntó Diego Ramos y la respuesta, como para rectificarse, de Piazza fue categórica: "Sí" y encima el polémico modisto agregó sobre sus dichos: "no son fuertes".

Enseguida interrumpió Diego Ramos y puso las cosas en su lugar: "pero se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea, si hablo de 'calentura momentánea' me imagino a una adulto acostándose con un par, con otro adulto, acostarse con un niño de 11, 12 o 13 años no es una calentura momentánea, es un delito, es una aberración por donde se la mire".

Roberto.mp4

Las disculpas de Roberto Piazza

Luego de reflexionar sobre sus dichos y darse cuenta de lo que dijo en las ultimas entrevistas, Roberto Piazza grabó un video en sus redes sociales para pedirle disculpas al joven que denuncia a Jey Mammón por abuso.