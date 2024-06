Por qué bajaron a Costa de "Legalmente Rubia", la obra de Laurita Fernández

En un comunicado compartido a la prensa, expresaron: "Ante la información que circuló en el día de hoy respecto a la continuidad de la Sra. Costa en el elenco de 'Legalmente Rubia', el equipo de producción confirma la no renovación de su contrato atendiendo a su solicitud y aceptando sus múltiples compromisos laborales que le impiden continuar la temporada en cartel".

Y agregaron: "'Legalmente Rubia' continuará llevándose adelante con sus funciones de miércoles a domingos y desde el 9 de julio agregando también los martes".

Ante la información que circuló respecto a la continuidad de la Sra. Costa en el elenco de "Legalmente Rubia", la producción confirma la no renovación de su contrato atendiendo a su solicitud, aceptando sus múltiples compromisos laborales que le impiden continuar la temporada.

Por su parte, en diálogo con Teleshow, la comediante explicó sus motivos. “Yo estoy muy agotada. La obra es hermosa y muy exigente”, dijo la actriz.

“Y trabajando tanto no puedo dar lo que todos ellos se merecen. Es muy doloroso, pero es lo que me pasó”, cerró contundente.

Según pudo confirmar al citado medio, el reemplazo de Costa por estos días estará a cargo de su cover. “Todos, a excepción de Laurita (Fernández), tienen reemplazo ya estipulado. Se trata de Georgina Tirotta, quien es parte del elenco y seguramente buscarán en estos días reemplazo definitivo”, afirmaron allegados a la producción.

Mientras que Carlos Rottemberg, productor de la obra y dueño del Teatro Liceo, donde sale a escena la puesta, dio su versión. “Se han cumplido los tres primeros meses de contratos y se evalúan continuidades y posibilidades de cada uno”, aseguró, aunque explicó que, hasta el momento, desconocía las razones particulares en el caso de la actriz.

“No conozco una respuesta contundente sobre el tema hasta no mantener la reunión con el equipo de esa producción como todos los miércoles”, argumentó.

ÚLTIMO MOMENTO: habrían bajado a Costa de "Legalmente Rubia"



Cc @intrusos pic.twitter.com/SS5zl00rRD — América TV (@AmericaTV) June 24, 2024

Mientras que el periodista Sebastián Perelló Aciar, más conocido como Pampito, contó en Intrusos por que habrían bajado a la artista cordobesa del elenco. "Habrían bajado a Costa de 'Legalmente Rubia', acaba de pasar recién. Habría tenido una reunión en este momento. Dicen que venía con distintos problemas con la producción", dijo en el ciclo de América TV.

"Me cuentan que acaban de separarla de la obra. Estaba muy contenta... ella está con mucho trabajo, está pasando un gran momento laboral. Me cuentan que ella no tomó muy bien la reunión, estaba muy caliente con la decisión", detalló el periodista.

"Me dicen que se sumaron muchas cosas y la producción decidió correrla", agregó Pampito. El domingo, Costa hizo la función como de costumbre e incluso compartió material alusivo en sus historias de Instagram.

La obra está basada en el Bestseller de Amanda Brown y en la película de 2001 nominada al Globo de Oro. Elle Woods es una chica que aparentemente lo tiene todo, muy popular en técnicas de moda y novia del heredero de una familia de apellido importante. Pero su vida da un vuelco de 180 grados cuando su novio decide terminar la relación porque quiere hacer carrera en el mundo de la política y necesita una novia menos “rubia”.

Elle entonces decide hacer todo lo que sea necesario para inscribirse en la prestigiosa Facultad de Derecho de Harvard y demostrar que puede ser tan seria como cualquiera. Pocos creen en ella al principio, pero fiel a sí misma, con frescura, audacia, las uñas lindas y usando rosa en tribunales, dejará sin palabras a más de uno. Y demostrará que los prejuicios definitivamente pasaron de moda.