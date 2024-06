Video: le extraviaron la valija a Karina La Princesita antes de dar un show

pNtSGHAl-34105377.mp4

“Me están preguntando mucho si mi valija llegó. De hecho, la aerolínea también me está preguntando si llegó. Y la respuesta es no, no llegó. Pero hay algo que quiero destacar y es la actitud que ponemos frente a algunas cosas. A ver, en otro momento en mi vida, yo que soy de ponerme del traste, no sé si fácilmente, pero con algo así me hubiese puesto”, comenzó diciendo la artista sorprendida por cómo se tomó lo que estaba pasando en ese momento.

”Obvio me estresé porque tuve que buscar que ponerme, pero estoy bien. Y hoy en el día también se me presentaron un montón de cosas y, en otro momento, hubiese estado por el piso y no estoy por el piso; lo cual significa que tanto trabajo en mí está dando sus frutos. Estoy muy contenta por eso. Quería decirlo. Qué importante es la actitud que ponemos frente a todo”, concluyó la popular cantante de 38 años.

Unas horas más tarde, la cantante de tropical subió otro video confirmándole a sus seguidores de las redes sociales que el percance tuvo un final feliz: finalmente, le llevaron su valija al hotel. “Estoy saltando”, escribió en una historia de Instagram, mostrando que el equipaje ya estaba con ella.