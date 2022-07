En la entrevista con el programa de Carmen Barbieri, el productor explicó: "Cuando estás armando un programa, te acercás a uno, al otro. No puede estar todo el mundo". Y agregó que "si bien ella estaba interesada, creo que tenía una peli o una serie con Disney. Los tiempos no daban". Esa fue la explicación que dio acerca de las causas por las que la China no estará en el nuevo show televisivo.

El nuevo reality de talentos de El Trece, saldrá al aire el próximo 25 de julio, y será el regreso a la pantalla de Tinelli con un nuevo formato comprado a la BBC de Londres.

Entre los jurados conocidos confirmados estarán: Carlos Baute, Raúl Lavié, Marcela Morelo, Manuel Wirtz, el Puma Rodríguez, Cristian Castro, Coti Sorokin, Cande Tinelli, Bahiano y Paulina Rubio, además de muchos no famosos pero con conocimientos musicales.