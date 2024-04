"No hay fideos, no hay tuco": Melconian le respondió a Milei por sus burlas

El exreferente económico de Patricia Bullrich utilizó durante la campaña electoral esa metáfora para sostener que no estaban dadas las condiciones para la dolarización y continuó manifestándose de ese modo en el último tiempo.

En declaraciones a Radio Mitre, y en respuesta a la burla, Melconian contestó que, de estar la economía argentina completamente dolarizada como se había propuesto, él estaría dispuesto a admitir un error en su evaluación inicial. “Si hoy la economía argentina estuviera dolarizada, ordenadamente a través de un programa que es lo que de la mano de Emilio Ocampo había comprado el presidente, entonces yo digo mira, al final me equivoqué, había fideos y había tuco”, expresó Melconian.

El economista argumentó que la realidad económica actual y las políticas adoptadas por el gobierno de Milei confirman sus advertencias previas sobre los desafíos monetarios del país. Según Melconian, la ausencia de una dolarización completa y la elección de un esquema de competencia de monedas demuestran la falta de reservas necesarias para una transición a la dolarización total. “Vamos más a un escenario de tipo competencia de monedas. A mí me gusta más convivencia, no competencia de monedas”, señaló.

Melconian también comentó sobre la situación de las reservas del Banco Central, refiriéndose a un reciente informe presentado en Washington por el vicepresidente de la entidad. “El vicepresidente del Banco Central indica que no hay fideos, no hay tuco, muestra reservas negativas”, afirmó, utilizando una metáfora de su campaña para ilustrar la insuficiencia de dólares en el país.

Por último Melconian se refirió a la burla del presidente. “Voy a decir algo que no va a ofender al número uno de todo esto, que es el señor ‘Rolo’ Villar, que muchas veces escuché ha sido el maestro de quien voy a nombrar ahora: me gusta más como me imita Tarico. Le sale mejor. Y Rolo, que es un grande, no se va a ofender; porque escuché a Tarico decir que Rolo era el maestro de él. Yo creo que con un poco más de práctica le va a salir al Presidente”, deslizó en Radio Mitre Melconian.

Acto seguido, negó haberse levantado de su asiento justo en el momento en que Milei lo cuestionó.

Durante su discurso anoche en la Fundación Libertad, Milei ironizó sobre ese concepto imitando la voz de Melconian y lo conminó a reconocer que estaba equivocado.

En declaraciones radiales esta mañana, Melconian recogió el guante e insistió en el concepto.

“Yo quiero ratificar la idea, alineado con lo que dice el Banco Central y lo que propone a futuro: no hay fideo, no hay tuco y vamos más a un escenario de bimonetariedad, que a mí me gusta más llamarlo ‘convivencia’ y no competencia de monedas”, afirmó el economista.

En las últimas horas, trascendió una presentación del Banco Central ante inversores en el marco de la Asamblea de Primavera del FMI que reveló que las reservas son negativas en U$S 4.100 millones, escenario que tornaría casi imposible una dolarización.