Por qué Zaira Nara renunció al streaming del Bailando 2023

La hija de Claudio Paul y Mariana Nannis aseguró que la llegada a los medios de comunicación de Zaira y Wanda Nara fue por favores sexuales.

A raíz de estas declaraciones, la menor de las hermanas Nara decidió renunciar a su lugar en el streaming del Bailando y escribió un mensaje en las redes para anunciar su decisión.

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”, comenzó el comunicado Zaira.

“Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”, finalizó la modelo.

Del streaming participa también la ex Gran Hermano Coti Romero y fue ella quien dijo al aire la frase que había lanzado Charlotte Caniggia sobre las hermanas Nara. Lejos de negarlo, la mediática dijo que es cierto, que cree que ellas llegaron por hacer favores sexuales.

image.png El mensaje de Zaira Nara tras dejar el Bailando 2023.

Charlotte Caniggia: “Ojalá algún día mis papás me quieran”

Charlotte Caniggia sorprendió en la pista del Bailando 2023 al opinar sobre varios de sus compañeros. Tuvo un cruce con Coti Romero y fue muy dura con Zaira Nara al acusarla de haber llegado a los medios de comunicación a través de favores sexuales, lo que derivó en la posterior renuncia de la modelo al streaming del certamen del baile.

En diálogo con Intrusos, se tomó con humor las peleas con otros participantes del Bailando, pero se puso seria al mencionar los problemas que atraviesa con su familia.

Charlotte desea reconciliarse con su madre y su padre: “Es algo que deseo con mi corazón, pero no me pasa. Ojalá algún día mis papás me quieran. Necesito esa palabra de mi madre. Un abrazo de mi madre, un abrazo de mi padre. Uno como hijo, espera el mensaje de sus padres. Pero nunca me pasa, trato de vivir esto como ‘mis papás son ausentes’, quizás fueron ausentes toda mi vida y yo no me daba cuenta. No es bueno tener rencor ni odio hacia ningún ser humano, yo los acepto porque son mis papás. No dan el paso, no lo hacen nuca. Yo ya vivo con esto, tengo padres que son así, les chupa un huevo".

Desde su debut en la pista del programa de Marcelo Tinelli, Charlotte sorprendió al hablar sobre su madre y su padre, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, con quienes ya no tiene relación.

"Mi familia es muy mediática y yo estoy acostumbrada. Ojalá que esté todo bien, me encantaría. Nada es irreconciliable, todas las familias se pelean, pero ojalá puedan estar bien mi mamá y mi hermano. Ojalá podamos ser una familia unida, aunque mis papás estén separados, pero no quiero hablar de esto, ni ventilar detalles, espero que todo mejore", opinó.

"La familia está muy mal, ojalá podamos salir adelante. Viene de ancestros y hay que sanar, hay mucha gente atrás que no sanó y es muy difícil, yo nunca dije que lo más importante sea la plata, hay gente que es muy materialista. No es todo la plata, hay otras cosas, obvio", reconoció un tiempo atrás, pero la situación pareciera que está lejos de mejorar.