Premios Gardel 2023: la lista completa de los nominados

La siguiente es la nómina completa de las 48 categorías que se premiarán en la 25º edición de los Gardel, que se realizará el 16 de mayo:

ÁLBUM DEL AÑO

"Sueños (Un viaje en el tiempo)": Ciro y Los Persas con la Orquesta Filarmónica de Mendoza

"La nena de Argentina": María Becerra

"Trinchera avanzada": Babasónicos

"Bien o mal": Trueno

"Mesa dulce": Dante Spinetta

CANCIÓN DEL AÑO

"La triple t": Tini

"Bye bye": Babasónicos

"Tierra santa": Trueno

"Argentina": Trueno & Nathy Peluso

"Fiesta time": Leo Genovese

"Una mujer como tú": Luciano Pereyra & Los Ángeles Azules

"Mi fiesta": Bandalos Chinos

"Quevedo: Bzrp music sessions, vol. 52": Bizarrap & Quevedo

"Todos nos vamos a morir Igual" Los Tekis & Los Auténticos Decadentes

GRABACIÓN DEL AÑO

"Argentina": Trueno & Nathy Peluso

"Quevedo: Bzrp music sessions, vol. 52": Bizarrap & Quevedo

"La triple t": Tini

INGENIERÍA DE GRABACIÓN

"Bien o mal": Trueno. Ingenieros: Brian Taylor y Santiago Ruiz.

"Mesa dulce": Dante Spinetta. Ingenieros: Oscar Herrera, Mariano López y Randy Merril

"Sueños (Un viaje en el tiempo)": Ciro y Los Persas con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Ingeniero: Álvaro Villagra

MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE CUARTETO

"Justo a tiempo": Magui Olave

"No me pueden parar": Ulises Bueno

"El Dani en guardia": Dani Guardia

MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE FOLCLORE

"Mi destino": Martín Paz

"Peregrina": Lorena Astudillo

"Agua de flores": Paola Bernal

MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE ROCK

"Mojigata": Marilina Bertoldi

"Lebón & Co vol.2": David Lebón

"Mesa dulce": Dante Spinetta

MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE TANGO

"Viejo Buenos Aires": Ariel Ardit

"Cabeza negra": Julieta Laso

"Mi ciudad y mi gente": Inés Cuello

MEJOR ÁLBUM ARTISTA POP

"De hoy en adelante": Luciano Pereyra

"Antigua": Hilda Lizarazu

"Tú crees en mí"": Emilia

MEJOR ÁLBUM ARTISTA ROMÁNTICO/MELÓDICO

"Emociones": María José Demare

"Mío": Rowina Casey

"Hasta que vuelvas": Dany Martin

MEJOR ÁLBUM ARTISTA TROPICAL

"Roto corazón": Mario Luis

"El ángel que me guía desde el cielo": El Polaco

"Evidencias": Dalila

MEJOR ÁLBUM BANDA DE SONIDO DE CINE/TELEVISIÓN, PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

"Bandas de sonido 2022": Diego Mizrahi

"El encargado": Alejandro Kauderer

"The house (Soundtrack from the Netflix special)": Gustavo Santaolalla

MEJOR ÁLBUM CANCIÓN DE AUTOR

"Tu ve": Kevin Johansen

"The Golden Light": Fito Páez

"El hombrecito del mar": León Gieco

MEJOR ÁLBUM CONCEPTUAL

"Mi propia casa": Noelia Recalde

"Futurología Arlt": Fito Páez

"ADN (capítulo D)": Los Auténticos Decadentes

MEJOR ÁLBUM DE CHAMAMÉ

"Maria Elena Sosa 40 años": Maria Elena

"Cantar de esa manera": Guillermina Beccar & Hugo Dellamea

"Radio Goya": Patricia Gómez

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ

"Stick Shot": Pipi Piazzolla Trio

"Unánime": Roxana Amed

"Ritual": Leo Genovese

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA

"Klein - Schissi " Navarro": SurdelSur Ensamble

"Melancholia borealis": Noelia Sinkunas, Mercedes Lescano, Carolina Grinspan, Sandra Aquaviva, Paula Pomeraniec, Irene Cadario, Natalia Cabello & Dolores López Mac Kenzie

"Carnaval": Fernanda Morello

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

"Back to the Game": Paulo Londra

"La nena de Argentina": María Becerra

"Bien o mal": Trueno

"Ysysmo": Ysy A

"Portales": Tiago PZK

"Nena trampa": Cazzu

"Barbie copiloto": La Joaqui

"Temporada de reggaetón 2": Duki

MEJOR ÁLBUM DE REGGAE/SKA

"Mucha experiencia": Bahiano

"Viva Pericos!": Los Pericos

"Venceremos": Karamelo Santo

MEJOR ÁLBUM DE ROCK PESADO/PUNK

"Mil imperios":Mica Racciatti & Set Eléctrico

"El laberinto de neblina": Expulsados

"Íntimo extremo - 30 Años": A.N.I.M.A.L

MEJOR ÁLBUM EN VIVO

"Seremos primavera en vivo en La Ballena Azul": Eruca Sativa

"Tilcara: El recital": Divididos

"Sin límites (10 noches mágicas en el Gran Rex)": La Konga

MEJOR ÁLBUM FOLCLORE ALTERNATIVO

"Salve": Noelia Sinkunas

"Vengo": Don Olimpio

"El valle encantado": Feli Colina

MEJOR ÁLBUM GRUPO DE CUARTETO

"Enamorarte": La Barra

"Sin límites (10 noches mágicas en el Gran Rex)": La Konga

"Recordando éxitos": Tru La La

MEJOR ÁLBUM GRUPO DE FOLCLORE

"Las canciones más lindas del mundo": Dos Más Uno

"Patio vol. II": Juan Quintero, Andrés Pilar & Santiago Segret

"Salinas-Vitale: Desde el alma": Lito Vitale & Luis Salinas

MEJOR ÁLBUM GRUPO DE ROCK

"Sueños (Un viaje en el tiempo)": Ciro y Los Persas con la Orquesta Filarmónica de Mendoza

"Alejado de la red": La Renga

"Dopelganga": Eruca Sativa

MEJOR ÁLBUM GRUPO POP

"Isla de oro": Mi Amigo Invencible

"Canciones escondidas II": Los Rancheros

"El Big Blue": Bandalos Chinos

MEJOR ÁLBUM GRUPO TROPICAL

"After en Hong Kong": Sabor Canela y un poquito de Café

"La ruta del oro": Los Palmeras

"En vivo": La Nueva Luna

MEJOR ÁLBUM INFANTIL

"Piojos y piojitos 3": Piojos y Piojitos

"Minimalitos 2": Magdalena Fleitas

"A cantar con Topa vol.1": Topa

MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL-FUSIÓN-WORLD MUSIC

"Qualia 2. Micrografia": Daniel Melero

"Tamboreras por el mundo, vol. 1": Vivi Pozzebón

"Futurología Arlt": Fito Páez

MEJOR ÁLBUM MÚSICA ELECTRÓNICA

"Avenida Olimpo": Richter

"Future Memories": Hernán Cattáneo & Soundexile

"Crisis de amor": Ibiza Pareo

MEJOR ÁLBUM ORQUESTA Y/o GRUPO DE TANGO Y/o INSTRUMENTAL

"Milonga universal": Amores Tangos

"El hilo invisible": Lidia Borda y Luis Borda

"Spinettango":Spinettango

MEJOR ÁLBUM POP ALTERNATIVO

"Shasei": Benito Cerati

"Fuera de lugar": 1915

"Summer Pack": Juan Ingaramo

MEJOR ÁLBUM ROCK ALTERNATIVO

"Fotografías": Sig Ragga

"Trinchera avanzada": Babasónicos

"El mundo no se hizo en dos días": Pedro Aznar

MEJOR CANCIÓN DE CUARTETO

"Me levante": Ulises Bueno

"Olvídate (Remix)": La Konga & Rusherking

"Ya no vuelvas (Versión cuarteto)": Luck Ra, La K'onga & Ke Personajes

MEJOR CANCIÓN DE FOLCLORE

"Yo canto versos": Maggie Cullen

"Nada (Remix)": Los Del Portezuelo & Destino San Javier

"Todos nos vamos a morir igual": Los Tekis & Los Auténticos Decadentes

MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA URBANA

"Tranquila": FMK & Maria Becerra

"Argentina": Trueno & Nathy Peluso

"Frío": Nicki Nicole

"Quevedo: Bzrp music sessions, vol. 52": Bizarrap & Quevedo

"Sudaka": Dante Spinetta & Trueno

"Quereme": Louta & Wos

"Butakera": La Joaqui, El Noba & Alan Gómez

"Tu turrito": Rei & Callejero Fino

MEJOR CANCIÓN POP

"Una mujer como tú": Luciano Pereyra & Los Ángeles Azules

"La triple t": Tini

"Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar": La Mosca Tse-Tse

MEJOR CANCIÓN DE ROCK

"La cena": Marilina Bertoldi

"Todo de mí": Pedro Aznar

"El lado oscuro del corazón": Dante Spinetta

MEJOR CANCIÓN DE TANGO

"Oda a las huelgas patagónicas": Quinteto Negro La Boca (Feat. Ana Sofía Stamponi & Ernesto Zeppa)

"Vuelvo al sur": Lidia Borda & Luis Borda

"Corazón maldito": Julieta Laso

MEJOR CANCIÓN TROPICAL

"Me parece que": Grupo Alegria de Santa Fe & Marcos Castelló Kaniche

"Como le gusta": Ráfaga

"Inocente (En vivo en el Luna Park)": La Delio Valdez & Karina

MEJOR COLABORACIÓN

"De tanto llorar": Leo Genovese & Nadia Larcher

"Una mujer como tú": Luciano Pereyra & Los Ángeles Azules

"Bailando": Los Auténticos Decadentes & Miranda!

MEJOR COLABORACIÓN DE MÚSICA URBANA

"La loto": Tini, Becky G & Anitta

"Duki: Bzrp music sessions, vol. 50": Bizarrap & Duki

"Entre nosotros remix": Tiago PZK, Lit killah, María Becerra & Nicki Nicole

"Quereme": Louta & Wos

"Sudaka": Dante Spinetta & Trueno

"Sonido nativo del río": Bajofondo, Ysy A

"Perfecta": Rusherking & Dread Mar I

"Para afuera": Ca7riel & Paco Amoroso

MEJOR COLECCIÓN DE CATÁLOGO

"En vivo Teatro Coliseo 1975": Invisible

"Cosas que no quieren morir vol. 1 & 2": Litto Nebbia

"A propósito": Babasónicos

MEJOR DISEÑO DE PORTADA

"Trinchera avanzada": Babasónicos. Diseñador: Alejandro Ros

"Sueños (Un viaje en el tiempo)": Ciro y Los Persas con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Diseñador: Pablo Bernasconi

"Cabeza negra": Julieta Laso. Diseñador: Alejandro Ros

MEJOR NUEVO ARTISTA

"Dije que no me iba a enamorar": Yami Safdie

"Me cansé de hacer canciones (Que no salgan si no estoy llorando)": Paz Carrara

"Yo canto versos": Maggie Cullen

"Mi propia casa": Noelia Recalde

"Taichu": Taichu

MEJOR VIDEOCLIP CORTO

"La triple t": Tini. Director: Diego Peskins

"Disciplina": Lali. Directora: Rocio Gastaldi

"Los años salvajes": Fito Páez. Directores: Eduardo Braun y Justo Dell Acqua

MEJOR VIDEOCLIP LARGO

"Vilma Palma e Vampiros 30 años de La Pachanga": Vilma Palma e Vampiros. Director: Eduardo Sánchez

"El patio de los Mendez (En vivo en Quality Estadio Córdoba)": La Delio Valdez. Director: Agustín Schmukler

"Seremos primavera en vivo en La Ballena Azul": Eruca Sativa. Director: Diego Chaca Dorrego

PRODUCTOR DEL AÑO

Gustavo Iglesias, por "Trinchera avanzada" ( Babasónicos)

Gabriel Pedernera, por "Lebón & Co vol.2" (David Lebón)

Dante Spinetta, por "Mesa dulce" (Dante Spinetta).