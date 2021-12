Alterio le agradeció a su colega que recibiera el premio en su nombre y aseguró sentirse orgulloso de que, después de tantos años fuera del país, no lo hubieran olvidado.

"Recibir este premio Konex es para mí una gran alegría, no solo por el premio, sino, porque puedo constatar que a pesar de los años transcurridos, no me olvidan", comenzó su video el actor que se encuentra radicado en España.

Alterio Pepe Soriano.mp4 El emotivo mensaje de Héctor Alterio

"A pesar de la distancia y del tiempo, estoy contigo hasta que las velas no ardan, estoy más allá. Aunque sea a oscuras. Por el momento seguimos en la ruta, Pepe. ¡Avanti con tutti!", concluyó Alterio, de 92 años, el sentido mensaje para su gran amigo Pepe Soriano.

Minutos antes, Pepe, galardón en mano, recordó el inicio de su carrera. “Me toca recibirlo con quien empezamos juntos: Héctor Alterio. Cierta parte del país lo echó y España lo reconoció. Hoy tiene un gran lugar. Me pidió que por favor les dijera que nos sigue recordando y que está en el corazón de muchos argentinos. El premio lo voy a recibir para hacérselo llegar”.

Embed Ovación de pie para el gran Pepe Soriano. pic.twitter.com/LWIhfCZB3F — Fundación Konex (@FundacionKonex) December 8, 2021

Soriano valoró seguir trabajando a los 92 años y pidió un aplauso para uno de los grandes referentes que tuvo su profesión en la Argentina: Alfredo Alcón, quien falleció en 2014.