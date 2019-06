Publican una performance inédita de Freddie Mercury que se creía perdida

En los archivos de este legendario centro de grabación que a tantos talentos ha ayudado a mejorar sus canciones, se encontró una versión del tema “Time”, en la que el cantante tanzano hace lo suyo acompañado solamente por un piano, a diferencia de la que grabó con Dave Clark para el álbum homónimo de este músico inglés editado en 1986, y en el que Mercury participó además en la canción “In my defense”.

ADEMÁS:

“Cuando lo grabamos por primera vez, fui a Abbey Road y terminamos con Freddie y el piano. Se me puso la piel de gallina. Fue mágico”, aseguraba el exlíder de los Dave Clark Five en una entrevista que emitió la BBC, en la que se estrenó el tema.

Según el cantante nacido en 1942, en el estudio se le añadió 48 pistas de voces a la canción, que finalmente terminó con 96, algo doblemente inédito hasta ese momento en el estudio. En la misma entrevista, Clark recuerda que siguió pensando en el primer día en que se juntó a grabar con Mercury y el tecladista Mike Moran. “Una década después, pensé que me encantaría escuchar la grabación original y volví (a Abbey Road), pero no pude encontrarlo porque tenía 96 pistas”.

“Unos años más tarde conseguí que mi ingeniero lo revisara todo, no pudimos encontrarlo... Pero a fines del 2017, lo intentamos de nuevo y lo encontramos. Fue maravilloso”, agregó el cantante sobre la feliz noticia que terminó de materializarse en “Time waits for no one” este jueves para beneplácito de los seguidores de este inmortal intérprete.