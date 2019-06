Casa-nueva-de-Darthes.jpg

Se trata del club de campo Kentucki, que está ubicado a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad santafesina, y que cuenta con amplios lotes de aproximadamente 1500 metros cuadrados, según precisaron este miércoles en el noticiero Arriba Argentinos (El Trece).

ADEMÁS:

De acuerdo a información vertida en ese ciclo, tanto Lionel Messi como su ex compañero del Barcelona Javier Mascherano están construyendo dos casas allí. También allí vivieron la modelo Rocío Guirao Díaz y su marido, el empresario Nicolás Paladini, y en la actualidad ocupan dos casas el jugador de Newell´s Old Boys Maxi Rodríguez y el ex futbolista Cristian Kily González.

Allí se mudó Juan Darthés junto a su familia, tras concretar la venta de su lujosa mansión de Nordelta. Ahora deberá buscar una forma de rehacer su vida lejos de los escenarios, ya que desde que trascendió la denuncia por violación de Thelma Fardín y otras mujeres por abuso y comportamiento deshonesto por parte de otras intérpretes, sufre de una condena pública.