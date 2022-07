"Pulp": Jarvis Cocker confirma la vuelta de la banda

Cocker, en declaraciones a la prensa británica, anunció que el grupo volverá a reunirse después de una década para celebrar los 25 años de su célebre álbum "This is Hardcore".

En un posteo en redes sociales de Cocker contenía la frase "What exactly do you do for an encore", que aparece en ‘This is Hardcore’, canción que aparece en el álbum del mismo nombre y que en 2023 cumplirá 25 años.

Al ser consultado sobre su publicación durante una sesión de preguntas y respuestas para The Guardian, Jarvis dijo que "Pulp tocará algunos conciertos el próximo año".

La reunión de Pulp aún no tiene fechas confirmadas, pero estos serán sus primeros conciertos en una década. Su último álbum de estudio fue "We Love Life", en 2001.