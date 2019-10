El Polaco será padre por tercera vez sólo una de sus ex mujeres habló públicamente. Se trata de la madre de su segunda hija Alma, la estilista Valeria Aquino: "No es una sorpresa el embarazo para mí. ¡Es el Polaco! El no me interesa. Está muerto para mí desde el día que me separé. Tengo trato y relación con él únicamente por mi hija", y luego fue más amable con la noticia.

"Yo les mando mucho amor a los dos. Que sean muy felices y que la hagan aún más feliz a Alma, porque es mi prioridad todos los días. Si hay amor, respeto y cuidado yo feliz", remató.

Tanto ella como La Princesita Karina, mamá de su hija mayor, Sol, y Silvina Luna, última novia oficial, quienes soportaron las tropelías amorosas del vocalista eligieron el silencio. Del de Barby Silenzi se expresó el padre de la hija de ambos Elenita, el ex Gran Hermano Francisco Delgado: "Barby y el Polaco, los felicito mucho. Van a tener un hijo hermoso y estoy seguro que van a armar una familia increíble y estoy seguro que Elena va a estar muy feliz".