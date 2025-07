El Polaco se va de viaje de egresados con la hija: "Me votaron como padre acompañante"

"Tengo 3 hijas porque soy un bendecido... Sol, Abril y Alma son mis princesas, las princesas de mi reino. Son mi vida. Ahora me voy de viaje de egresados con la más grande, con Sol. Voy como padre acompañante. Me votaron todos los alumnos", compartió El Polaco, al aire de Todo pasa, en Urbana Play.

"Es en agosto. Los 33 compañeros me votaron para que vaya. Me pedí cortar la gira en esa semana. ¿Si estoy preparado para cuidar a un grupo de adolescentes? Cuido a mis músicos que son un grupo de adolescentes, así que imagínate... Los chicos son lo mismo", analizó Ezequiel Cwrikaluk, como enuncia su nombre original, en su documento.

"Yo no fui nunca a un viaje de egresados. Cuando era chico no tenía un mango. No tuve viaje de egresados ni fiesta de 18. Así que voy a tomarlo como algo mío, también... Laburo hace 21 años en la noche. Lo que menos voy a hacer es estar desaforado. Le pregunté a mi hija si quería que vaya y me dijo ´si, papi´".

LOS CONSEJOS DE EL POLACO A SU HIJA

"Sol está hace como 5 años en la escuela de Cris Morena. Ha cantado con la hija de Spinetta ahí, con quien son re amigas. Tiene que ser ella, golpear puertas, sino es aburrido. Creo que parte de la música y del éxito es que te cueste un poco. Ser hijo de también tiene lo suyo y es más difícil", contó El Polaco.

El polaco con hijas.jpg El Polaco con 2 de sus 3 hijas.

"Tiene que sacar su propio encanto y su propia cosa porque sino siempre le van a decir que es la hija de tal... Hay un prejuicio. a veces, la gente es mala. No sé que es más difícil... Salir de la nada y pelearla o ser hijo de...", comparó Ezequiel, en el programa de Matías Martín.