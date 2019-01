¿Qué dijo Tini Stoessel sobre su supuesto romance con Nacho Viale?

Sin embargo, los rumores sobre el estado sentimental del nieto de Mirtha Legrand volvieron a estar en el centro de debate. Enseguida le impusieron una larga lista de mujeres que siempre salieron a desmentir cualquier vínculo con el nieto de la Chiqui.

En el 2019 el rumor que tomó más fuerza era el que vinculaba a Nacho con Tini Stoessel. La cantante juvenil anunció hace unos meses la ruptura definitiva de la relación con Pepe Barroso y enseguida empezaron a unir las historias y muchos daban por hecho la relación entre ellos.

Entre algunas risas incómodas pero sin esquivar a la pregunta, la artista despejó las dudas: ‘No, no, no. Estoy soltera y muy bien. Corté hace poco, le tengo mucho cariño a Pepe pero ahora estoy sola”, declaró. Luego de afirmar que la soltería es parte de su vida, Tini Stoessel remarcó para no dejar lugar a las duda: “Es mentira que estoy de novia con Nacho Viale”.

Hoy la cantante estuvo en Quintana y Del Tridente (Pinamar), donde se realizó el Movistar FRI Music y cantó junto al DJ Uopa Nachi. Pero Tini no solo habló del supuesto romance, sino que una vez más habló se su exitosa carrera que siguió el camino después del suceso de Violetta.

“Fue una experiencia increíble, me tomé las repercusiones con mucha alegría. No me imaginaba todo lo que me iba a pasar en el 2018, pero la verdad es que me cambió la vida, porque no me imaginé que todo esto iba a sucederme tan tempranamente. Una cosa fue lo del proyecto de Violetta, pero con la música, obviamente me falta un montón por descubrir, ¿no?, pero imaginé un proceso mucho más lento, por así decirlo. Y, la verdad, es que la gente lo recibió con mucho cariño”, comentó.

