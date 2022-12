¿Qué famosas se arrepienten de sus cirugías estéticas?

Pero muchas de estas mega estrellas del espectáculo terminaron arrepintiéndose de haber cambiado su apariencia. A continuación, algunas celebridades que han manifestado resquemores por haber tomado la decisión de alterar su figura.

Jane Fonda

image.png

En una entrevista de agosto de 2022 para la revista Vogue, la legendaria actriz reveló que no estaba "orgullosa" del hecho de haberse sometido a un estiramiento facial y confesó que hizo que dejara de someterse a cirugías plásticas adicionales.

"Todos conocemos a muchas mujeres ricas que se han hecho todo tipo de estiramientos faciales y cosas por el estilo, y se ven terribles", dijo Jane. "No estoy orgullosa. Ahora, no sé si tuviera que hacerlo de nuevo, si lo haría. Pero lo hice. Lo admito, y luego simplemente digo, 'Está bien'”, agregó.

Carmen Electra

image.png

"Me operaron los senos hace más de diez años, llevándome de un 32B a un DD, lo que tomó un poco de tiempo para acostumbrarme", dijo Carmen a la revista Fabulous en 2010.

"No quería ir tan grande como eso. Creo que estaba bien como estaba. Antes tenía unos pechos bonitos, aunque eran pequeños", reflexionó.

Linda Evangelista

image.png

Linda dijo que quedó "brutalmente desfigurada" después de un procedimiento "CoolSculpting". Ella alegó que desarrolló una hiperplasia adiposa paradójica después del procedimiento y dijo: "Los bultos son protuberancias. Y son duros. Si camino sin una faja con un vestido, tendré rozaduras hasta el punto de casi sangrar".

Bella Hadid

image.png

La supermodelo admitió marzo de 2022 que se operó la nariz a los 14 años. Ahora, lo lamenta. "Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados", dijo Bella a Vogue.

Su padre, Mohamed, es estadounidense de origen jordano, mientras que su madre, Yolanda, es estadounidense de origen holandés. "Creo que me habría convertido en ella", sostuvo por entonces Bella.

Courteney Cox

image.png

Varias veces Courteney habló sobre el arrepentimiento de haberse hecho un trabajo estético. "No me di cuenta de que, oh mierda, en realidad me veo muy extraña con las inyecciones y haciéndome cosas en la cara que Nunca lo haría ahora".

Britney Spears

image.png

Recientemente, en su Instagram, dijo que estaba considerando ponerse botox nuevamente, pero tenía dudas. "La última vez que lo hice, tenía una ceja levantada como la chica graciosa de la película ¡Adelante! Suena gracioso, pero en realidad no lo era", escribió.

Kim Kardashian

image.png

Después de recibir inyecciones de botox en "Keeping Up With the Kardashians", Kim quedó con moretones en la cara. "En el programa vieron que tenía algunos moretones alrededor de los ojos después del procedimiento, lo cual es totalmente natural, pero como no había investigado los efectos secundarios, me asusté. Botox simplemente no era necesario para mí a esta edad", dijo.

Melanie Griffith

image.png

La reconocida actriz también habló sobre arrepentirse de las cirugías estéticas. "No [me di cuenta] hasta que la gente comenzó a decir: '¡Oh, Dios mío, ¿qué ha hecho?!' Estaba tan herida", dijo. "Fui a un médico diferente, y él comenzó a disolver toda esta mierda que esta otra doctora había puesto. Con suerte, me veo más 'normal' ahora".

Victoria Beckham

image.png

La Spice Girl fue otra que habló sobre su aumento de senos y, en una carta a su yo más joven publicada en Voque, escribió: "No te metas con tus senos. Todos esos años lo negué, estúpida. Una señal de inseguridad. Simplemente celebra lo que tienes".