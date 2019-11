¿Qué quiso decir? La China Suárez y el mensaje de la banana

Suárez sorprendió días atrás con dos posteos bastante curiosos de bananas en la red social Instagram. La gran mayoría de los seguidores interpretaron esto como un guiño a Torcuato Ferreyra, el personaje que interpreta Vicuña en "ATAV", que es fanático de esa fruta.

Hace unos días culminó la filmación de la novela de El Trece y por el momento la pareja guarda silencio sobre su relación, mientras que al actor chileno se lo vinculó a Elena Rivera, la actriz española con quien comparte el rodaje de la serie Inés del alma mía, en Chile.

Al mismo tiempo, quien decidió opinar sobre los rumores de crisis en la pareja de Suárez y Vicuña fue Laurita Fernández, quien sostuvo: "no tengo idea qué pasa en casas ajenas y no opinaría jamás de una relación ajena. Pero sí deseo que estén bien de la manera que sea. No tengo idea qué pasa y qué no pasa, pero ojalá que estén bien", dijo la novia de Nicolás Cabré en declaraciones al ciclo radial "Agarrate Catalina".

Además, Fernández manifestó sobre esta pareja: "Que todo sea para bien y que nadie sufra. Por más que no tenga tanto vínculo, no me gusta pensar que personas cercanas no la pueden estar pasando bien. No podría opinar de eso puntualmente, sí deseo que estén bien... pero de verdad".

Además, sobre la situación de ambos, Laurita expresó que "son personas recontra expuestas y todo el mundo va a hablar. Muchas cosas que se dicen que no son y otras que sí".

Por otro lado, Laurita destacó lo bien que se lleva su novio con la madre de su hija Rufina: "Es divino que eso pase. Yo siempre digo que fui hija de padres separados y que tengan tan buena relación es divino para los hijos. La China es divina conmigo y su familia también".