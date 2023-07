¿Quién ganó la pelea por el rating del viernes?

El top five

El primer lugar fue para con Pantanal 10.0 puntos de rating. En la segunda posición estuvo Telefe Noticias con 9.4. Los 8 Escalones del Millón quedó en el tercer lugar con 8.9. En la cuarta posición estuvo Todo por mi hogar con 8.0 puntos. Mientras que El Noticiero de la gente quedó en el quinto puesto con 7.6 puntos.

En El Nueve, lo más visto fue Bendita con 3.8 puntos. En América, LAM lideró con 3.9 puntos. En El Trece, Los 8 Escalones del Millón fue lo mejor con 8.9 puntos. En la TV Pública, Liga profesional AFA con 1.1. En Net TV, Entrometidos en la tarde llegó a 0.4 puntos. En Bravo TV, Destilando Amor lideró con 0.3.

Los promedios

El día nuevamente quedó en manos de Telefe con 7.7. El Trece se quedó de segundo con 5.3. El tercer lugar fue para América TV con 2.7. El cuarto lugar fue para El Nueve con 2.5. Mientras que TV Pública hizo 0.6 y Net TV quedó en el sexto lugar 0.2, en el último Bravo TV con 0.1.

Masterchef 2023: todo mal entre Martitegui y Vera Calderón

En el programa numero 90 de "MasterChef 2023" el chef Germán Martitegui se asqueó con el plato que presentó el mexicano Rodolfo Vera Calderón, el motivo fue que el periodista especialista en realeza le dejó la "pluma" al calamar de su arroz con mariscos.

El primer jurado en quedar repugnado al probar las tripas del calamar fue el italiano Donato de Santis, pero fue Martitegui el que logró poner en palabras lo que haría si recibía un plato de estas características en un restaurante.

“Tenía muchas expectativas porque se ve que sos un hombre de la paella. Nunca imaginé esto. El gusto está bien, esa mezcla frita que le agregaste le dio buen gusto al sabor. El calamar es impresentable, si me traes esto en un restaurante te lo tiro por la cabeza ” fue la contundente opinión de Germán sobre la presentación de Rudy.

“Me imaginaba saliendo del mar en Puerto Vallarta, pero me parece que el arroz fue un buen colchón y que los que duermen arriba… te complicaste solo” fue la tajante devolución del chef pastelero Damián Betular.

Por su parte, el italiano Donato de Santis prefirió aconsejar a Rodolfo Vera Calderón en su calificación de la preparación “Esta preparación tiene sabor a 'no supe organizarme'. Hay que meter el dedo adentro y sacar todo, no solamente la pluma. Un comensal no tiene que hacerlo” fue el consejo para limpiar el calamar.