Masterchef 2023: todo mal entre Germán Martitegui y Rodolfo Vera Calderón

El primer jurado en quedar repugnado al probar las tripas del calamar fue el italiano Donato de Santis, pero fue Martitegui el que logró poner en palabras lo que haría si recibía un plato de estas características en un restaurante.

“Tenía muchas expectativas porque se ve que sos un hombre de la paella. Nunca imaginé esto. El gusto está bien, esa mezcla frita que le agregaste le dio buen gusto al sabor. El calamar es impresentable, si me traes esto en un restaurante te lo tiro por la cabeza ” fue la contundente opinión de Germán sobre la presentación de Rudy.

“Me imaginaba saliendo del mar en Puerto Vallarta, pero me parece que el arroz fue un buen colchón y que los que duermen arriba… te complicaste solo” fue la tajante devolución del chef pastelero Damián Betular.

Por su parte, el italiano Donato de Santis prefirió aconsejar a Rodolfo Vera Calderón en su calificación de la preparación “Esta preparación tiene sabor a 'no supe organizarme'. Hay que meter el dedo adentro y sacar todo, no solamente la pluma. Un comensal no tiene que hacerlo” fue el consejo para limpiar el calamar.

El salteño Antonio López fue el ganador de la última estrella en "MasterChef 2023", y le puso un condimento extra a la última Gala de Eliminación el próximo domingo 30 de julio.

“Se la dedico a toda la gente que me apoya del otro lado” expresó el estudiante de enfermería, y luego aseguró en la entrevista que sigue en una batalla que no piensa terminar hasta el final del reality culinario.

Con la estrella que ganó en la noche del miércoles, Antonio López igualó en cantidad a los participantes Estefanía Herlein, Rodrigo Salcedo y Rodolfo Vera Calderón, por lo que los semifinalistas deberán medirse en un desempate para definir quién subirá e al balcón y pasa a la semana final, mientras que los otros tres concursantes deberán enfrentar otra prueba que eliminará a uno de ellos.