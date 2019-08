Rafa Hernández: ayer y hoy de la mejor radio

Hoy Rafa Hernández es locutor de planta de Radio Nacional, donde acompaña a María Laura Santillán "leyendo los mensajes de los oyentes y la temperatura".

En buenos tiempos tuvo un ciclo excelente llamado El Rastrojero Fantasma, una suerte de continuación desde Nacional Folkórica de lo que fue su paso por El Tren Fantasma, aquel mojón en la historia radial que tuvo a un Omar Cerasuolo como faro a seguir de muchos que vinieron detrás.

"Me gusta todo lo ligado a la cultura y lo popular. Vengo del rock, pero estos años mamando folklore me produjeron una apertura de marote genial" dice este hombre lleno de ideas, que sabe qué decir y cómo contarlo para lograr empatía. Pero además "me gusta editar", dice Rafa, verdadero amante de ese hacer la radio aprendido en tiempos "donde Daniel Grinbank compró una radio para pasar a sus artistas porque no se los pasaban en ningún lado. Y así creó la Rock & Pop".

"El Rastrojero Fantasma salía en La Folklórica y fue un ciclo muy recordado. El tren Fantasma lo hacía Cerasuolo en los 80 y 90, por la fm de Radio Rivadavia. Fue un programa mítico de rock", memora sobre sus mejores labores.

Heredero, admirador y colega de aquellos próceres de la radio como Cerasuolo o Marthineitz, hoy Rafa se congratula de trabajar en su emisora con otro "Patriarca de la radio: Marcelo Simón. Es una biblia, que te habla de Mercedes, de Atahualpa o del Cuchi, pero no desde la cosa enciclopédica, sino ¡de chupar un vino con ellos!. El día que fuimos a ver el documental de Piazzolla, Simón confirmaba o negaba todo lo que se iba a diciendo... ‘esto fue así’ o ‘así no fue’ te decía... ¿El estaba ahí!".

Sin dudas Rafa tiene anécdotas para un libro, pero recuerda con alegría aquellas visitas de Los Redonditos de Ricota a Piso 93, su recordado ciclo de Rock & Pop. "Salí del ISER y vino la democracia. Nos agarró pendejos y con ganas hacer radio a troche y moche. Hice Nacional y Del Plata y en el 85 cuando salió la Rock & Pop largué todo. Hice Piso 93 del 87 al 93, con Martín Pérez que hacía los textos y la producción conmigo y una nomina interminable de colaboradores como, Patán Rajendorfer, Enrique Symns y la dupla Pedro Saborido y Sebastián Borensztein, que me llevaron a ser locutor de Tato Bores. Eramos una banda, nos refugiábamos en el programa, donde venían los Redonditos de Ricota cuando no iban a ningún lado. Un día le hago una nota al Indio Solari en una oficina de Grinbank y cuando lo ve salir Daniel me dice ‘¿Cómo conseguís a éstos?’. Les digo ‘que se yo, son amigos...’ y le dijo a la Negra Poly (manager de los Redondos) que si les dejaba manejar a Los Redondos largaba al resto de sus artistas -Charly, Fito y Spinetta, entre otros- y se dedicaba a producirlos. Pero ellos no agarraron, siempre fueron autogestivos. Daniel Grinbank llamó a gente con ideas y nos dejó hacer radio, por eso fue tan linda esa etapa. Daniel siempre se preocupo por tener buena música. Hacía sonar sus discos, nos desafiaba musicalmente a ver quien traía la mejor música. El techo lo ponía bien arriba. Spinetta, Calamaro, todos querían hacer un jingle para la radio. Era la primera vez aquel había 24 horas de rock en una radio".

Por último, puesto a soñar, Rafa dice "Yo ya estoy mas de salida que de entrada pero si me dan un poquito de aire lo se aprovechar. Me gustaría volver con una versión remozada de El Rastrojero Fantasma que grabo en mi casa, armadas con comerciales antiguos y un importante cartoneo de la web que voy cociendo con música. Soy un contador de historias, las convierto en radiales.Tengo el proyecto armado, solo hay que darle play".