Benjamín Vicuña habló sobre la exposición mediática que la China Suárez hizo de los hijos que tienen en común

El actor chileno respondió todo esto y otras cuestiones ante el móvil de Intrusos, en América TV. "Trato de no estar tan al tanto porque hay mucha información. Cosas que están buenas y cosas que no. Yo sé la interna y eso es lo importante”, dijo.

Y agregó: “Me da tanta vergüenza tener que estar hablando de estas cosas domésticas, permisos, viajes, vida familiar, cómo uno se arregla. Tener que dar explicaciones es rarísimo. Se habla, se conversa y siempre se preserva".

En cuanto al abogado Guillermo López y sus dichos sobre el hijo que tuvo con la China Suárez expresó tajante. "En general, cuando hay exposición de los niños a ese nivel y se dicen barbaridades debería haber entes para controlar ese nivel de pelotudes que se dice o que puedan comentar sobre niños. Los grandes debemos tener una coraza para saber de dónde vienen esos comentarios: resentimiento, envidia o cobardía. Lo de ese señor es particular... Ya no sé qué es real o no", sentenció.

Ante la posibilidad de asesorarse legamente, Vicuña respondió firme. "No sé cuál es el contenido de eso. A mí me pasa, más allá de las redes sociales, por ahí viene un loco y te tira una. Trato de no darle validez, que ustedes le den un lugar grande, no sé. Pero trato de preservarme", respondió el actor chileno.

Sobre la exposición de sus hijos en las redes, también fue tajante: "Son cosas que se hablan en privado. Hay cosas que están de más, pero se habla en privado. No voy a usar un programa de televisión para decir lo que me molesta. Es difícil".

Y también cuestionó que sus hijos hayan aparecido con la camiseta del Galatasaray. "No sé si es necesario", remarcó. Ante la posibilidad que sus dos hijos con la China, Amancio y Magnolia, se muden a Estambul, sentenció más que firme: "No hay ninguna posibilidad".

La China Suárez aclaró cómo se lleva con Nicolás Cabré

En las últimas horas trascendió la información sobre un supuesto pedido de tenencia absoluta de Nicolás Cabré para quedarse con su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez.

En diálogo con el periodista Gustavo Méndez, el mismo que la entrevistó hace pocos días, la actriz habló sobre cómo se lleva con el padre de su hija mayor y qué pasará con la tenencia.

image.png La China Suárez y Nicolás Cabré.

El abogado Mauricio D'Alessandro dijo que Cabré "habría iniciado ya en Tribunales el cuidado personal de Rufina“, aunque la China rápidamente desmintió esta información.

"Tengo la palabra de la China Suárez, no soy su amigo, soy periodista. Le pregunté si es cierto que Nicolás Cabré va a pedir la custodia de Rufina por todo lo que está pasando. Ella dice ‘Nico me banca a muerte y yo a él. Tenemos una relación re sana’”, contó Gustavo Méndez. “‘Tenemos tenencia compartida y hablamos siempre de todo", aclaró Eugenia.