Yanina Latorre: "la China mandaba fotos en conc.."

Durante su ciclo radial "Yanina 107,9" en El Observador, Yanina contó el objetable accionar que habría tenido la actriz para intentar conseguir el rol protagónico de una película, utilizando la seducción como uno de sus métodos.

"La China estaba en pareja con Vicuña. Este director estaba buscando a la protagonista de su película" comenzó el relató Yanina Latorre.

“Un director de cine muy, muy, muy, muy famoso. La nipona estaba en pareja con Vicuña. Este tipo, no voy a decir qué película, estaba por filmar una película que en ese momento estaba buscando la actriz protagónica. La China decidió que ella podía ser la actriz protagónica. Entonces le empezó a mandar mensajes” continuó la conductora.

“La producción de la película en ese momento estaba laburando en el hipódromo y ahí no sé por qué hacían pruebas o casting” siguió Yanina, dando detalles que fueron subiendo más el tono de la historia “El director es medio famoso porque le gusta mucho el sexo, pero en ese momento estaba en pareja con una conocida y acababa de tener un bebé y se ve que estaba en su eje. Ella intentó conseguir este el papel y ¿cómo lo intentó?”.

Para ponerle el broche de oro al relato, la conductora remató “Le mandaba fotos en concha, hasta se cortó el pelo porque así lo necesitaba la protagonista y le dijo ‘es para nuestra peli’. Fotos en concha y le decía ‘es para nuestra peli’, con el pelito cortito” y agregó “El pibe le contestó ‘acabo de ser padre, no me interesa’ y no consiguió el papel en la película. Y ella estaba en pareja con Vicuña”.