El reality culinario conducido por Wanda Nara, con los chef Germán Martigegui, Donato de Santis y Damián Betular como jurado, promedió 13,15, y fue el único programa en obtener dos dígitos. Además, tuvo un pico de 14,95 y logró un cuarto de hora de 14,4 -entre las 23:30 y las 23:45.

Los participantes de "MasterChef 2023" debieron cocinar pulpo, y fue la primera vez para los concursantes, y aunque todos estuvieron en las mismas condiciones frente al difícil desafío de la noche, fue la preparación de Estefanía Herlein no logró la aprobación del jurado porque se cocinó muy ácido y se sintió pasado la cocción y por lo tanto, la dejó fuera de la competencia culinaria de Telele. Por otra parte, llamó la atención de los chefs expertos que la forma en la que se presentó el plato, ya que no estuvo a la altura de este tipo de competencia y fue catalogada como infantil, y según Donato de Santis "La presentación no le hace justicia".

image.png

La segunda posición en el ranking de los 20 programas más vistos del domingo 14 de mayo fue para "Pasapalabra - Especial Famosos", el programa de preguntas y respuestas que conduce Iván de Pineda en la pantalla de Telefe, que obtuvo 8,60 puntos, dejando en el tercer puesto a la transmisión del partido por la decimosexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol en el que Boca Juniors venció por 2-0 a Belgrano de Córdoba en La Bombonera -con los goles de Martín Payero y Darío Benedetto- que por la señal deportiva ESPN Premium obtuvo 8,08.

La cuarta ubicación correspondió a un nuevo episodio de "Proyecto Tierras", el ciclo conducido por el chef Germán Martitegui, que revaloriza la identidad gastronómica argentina a través de conocer a los productores de la tierra y los distintos alimentos que ofrece nuestro país, y que en la trasnoche de Telefe logró 7,28.

"La Peña de Morfi" -con la conducción de Georgina Barbarossa y Jésica Cirio- volvió a recuperar la quinta ubicación midió 5,93 y termino con una confusa situación con el Chaqueño Palavecino en el cierre del programa, ante el enojo del artista por el poco tiempo que le daban para actuar.

Chaqueno.mp4

La sexta y séptima posición fueron ocupadas por las películas de El Trece en el marco del ciclo "Cine Shampoo", que emitió "Tropa de Héroes" con Chris Hemsworth, Michael Shannon -la historia transcurre después de los atentados del 11-S, cuando un equipo de soldados de élite de las Fuerzas Especiales une sus fuerzas con la Alianza del Norte de Afganistán para derrotar a los talibanes- y "La Música de mi Vida" con Viveik Kalra, Kit Reever -en la Inglaterra de 1987, durante los años de Margaret Thatcher, un adolescente británico de ascendencia paquistaní, aprende a vivir y a comprender a su familia a través de la música de Bruce Springsteen- que obtuvieron 5,36 y 5,24 respectivamente.

image.png

En el octavo lugar quedó la emisión del capitulo estreno de "The Planners", la nueva comedia dramática protagonizada por Celeste Cid y Gonzalo Valenzuela, -que se emite por Star+, que cuenta la historia de una mujer que decide hacer un cambio radical en su vida y priorizar sus propios deseos.

"La Cornisa" el ciclo periodístico conducido por Luis Majul en la señal de noticias LN+, se quedó con al decimocuarta ubicación al lograr 2,92 puntos

Telefe lideró las medición general de 12 a 23.59 (de 6,8 contra 4,5) y las franjas horarias, de 12 a 16 (6,3 contra 3,4) y de 20 a 24 (9,4 a 4,9), mientras que El Trece ganó con sus películas el horario de 16 a 20 (5,2 contra 4,7)

Minuto de Oro

image.png

El Minuto de Oro del domingo 14 de mayo en la televisión argentina se lo llevó Telefe con "MasterChef 2023", que con la eliminación de Estefanía Herlein -luego de fracasar en la elaboración del pulpo, que para los jurados Germán Martigegui, Donato de Santis y Damián Betular resultó muy acido y se sintió pasado la cocción- obtuvo 14,95 puntos de rating, a las 23:28.