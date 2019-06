Marley cumplió 49 años y decidió celebrarlos como siempre en su vida: viajando. Así fue que recibió esa edad en Bangkok, Tailandia, viajando con su hijo, Mirko y Wanda Nara, la invitada especial del programa Por el Mundo, que asistió a la aventura con sus hijas, Francesca e Isabella Icardi.

El capítulo se vio este domingo por la noche en la pantalla de Telefé y cumplió a rajatabla con el estilo de humor picante y de bromas constante que intercambia el conductor con los famosos y su equipo de trabajo, esta vez fue él quien recibió una tremenda sorpresa sin problemas.

"¡Así me despertaron Wanda y estos sátrapas!? No me puedo sacar el olor a crema de la torta y al alcohol que me tiraron encima", escribió Marley en sus redes sociales, junto a una divertida foto, en la que se lo ve con la cara cubierta de torta y bañado en champagne, rodeado por sus compañeros de viaje, encima de una confortable y, hasta ese momento, impecable cama de hotel.

La primera en responder a esa imagen fue Zaira Nara, la hermana de Wanda, quien dijo: "¡No puedo parar de mirar las sábanas del hotel!", expresó, dado que la ropa de cama era de color blanco. Después de esa broma a pura crema y champagne, Wanda retomó la calma y saludó amorosamente a Marley por su cumple: "Feliz cumple @marley_ok. Feliz de compartir este día tan especial con vos. Te deseo lo mejor hoy y siempre".

Otro de los momentos simpáticos que se vieron en el programa, fue cuando Marley jugó con la hija de Wanda y le propuso ser la novia de su hijo. Fue Wanda quien compartió el divertídisimo momento en el que Marley le habla directamente a la niña: "Podés ser la novia de Mirko. ¿Vos sos la novia de Mirko?", indagó el presentador.

Pese al ofrecimiento, Isabella sólo atinó a quedarse callada y no emitir palabra alguna sobre los dichos de Marley. A todo esto Wanda aparece a pura risa, aunque tampoco le dio chance a Marley para que pudiera seguir con el ofrecimiento. Un cumpleaños que arrancó con todo, a pura broma y que seguramente tendrá muchas más.

La emisión terminó con un promedio de 15.4 puntos, aunque tocó picos de 16 y le sacó un buen margen a Lanata que terminó con 10.7 y fue el tercer programa más visto del día. Sin embargo, a las 23.10, por ejemplo, el ciclo de Marley medía 14.1 contra los 9.8 de PPT, una diferencia más que importante para la gran apuesta del canal de Constitución, que deberá buscar una alternativa para sumar, teniendo en cuenta que cuando termine el ciclo de viajes se viene el regreso de Susana Giménez.