El enojo del galán maduro se explica porque él quería resolver el tema en el ámbito privado: "Estoy muy conmocionado, todo esto lo quería resolver de manera más humana, y privada, todas las noches tengo cámaras acosándome, y por eso ahora estoy contando un poco lo que viví’.

Para el actor no se respetó lo pactado con Zucco pero no quiere entrar en un tema de acusaciones cruzadas: "Acepté hablar y quedamos que se iba a saber la verdad. Yo no recuerdo la historia que su madre le contó conmigo. Todo me resulta muy extraño. El episodio que cuenta del bar me resulta rarísimo, en esa época yo estaba en pareja’.

Taibo reconoció que "dejé de tener conversaciones con ella porque sigue convencida de que lo que le contó la madre es cierto, y no quiero entrar en debate, solo estoy esperando los resultados’. El jueves ambos se presentaron en un laboratorio para las pruebas de ADN y los resultados estarán en 30 días. Taibo adelantó que podrían estar "a los 15 días si se le da prioridad al caso".

ADEMÁS:

Flavia Palmiero se lleva todas las miradas en Instagram con sus fotos en la playa

Mario Pergolini se quejó de Luis Novaresio, que lo dejó plantado