Cansado de esperar, el creador de Vorterix (¿por qué hiciste eso, Mario?), decidió subir un video a su cuenta de Instagram. "Me invitan a un programa y no hay nadie, ni los cámaras están. Me hacen venir tempano… ¿Dónde estoy? En el programa de Novaresio ¿Dónde está Novaresio? No lo sé. Me dijeron: 'Pegate una vuelta seis y media', llegué seis y veinticinco y hay nadie", dijo.

A los pocos minutos, subió un segundo video en el que contaba que se retiraba del lugar, tras 25 minutos de esperar. "Bueno me fui, no vino nadie, me pareció que esperar 25 minutos estaba bien. Esto es cuando uno ya empieza a caer y tiene que reconocer que está en su momento de decadencia, ya no importa. Uno tiene que saber el momento de la vida que le corresponde, y el mío es este. Será en otro momento, gracias por haberme invitado", dijo en el video, que luego borró.

De todas maneras, y en vista de las notas que salieron al respecto, Mario publicó un nuevo mensaje en esa red social, aclarando que no estaba enojado con Novaresio, no vaya a ser cosa que se caiga la invitación…