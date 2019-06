En el programa el periodista Adrián Pallares contó que el actor no quiso salir al aire en una comunicación telefónica pero que cuando se encuentre con la mujer se van a "dar el abrazo" que ella necesitaba y reafirmó su predisposición de "hacerse el examen de ADN" para conocer la verdad. En su relato Claudia también involucró a Soledad Silveyra ya que según dijo su madre conoció al actor en la casa de ella.

"Le preguntaba quién era mi padre y no me lo decía, tuvimos muchas discusiones y diferencias por eso. Yo de más chica sabía que mi mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra (en Buenos Aires), y me dijo que ahí conoció a Raúl Taibo", dijo.

Ante esa afirmación, quien decidió romper el silencio fue la propio Solita quien no solo confirmó que ella salía con Taibo, sino que dijo que por lo que lo conoce no tiene dudas de que no escapará a su obligación. En una charla con CNN radio, Solita dijo "quiero hablar con él para ubicar el momento que plantea Claudia porque no lo recuerdo del todo. Mi abuela no lo conocía a Raúl, en ese momento él no trabajaba". La actriz afirmó que conoce bien a Taibo, con quien tuvo una relación y que "Raúl no va a dejar la duda de la identidad a nadie".

La mujer ayer aseguró que ella no quiere generarle un problema al actor y hasta le pidió disculpas por las formas en las que hizo público su pedido, pero que no le quedó otra alternativa. "Sólo quiero que me permita hacer el ADN para saber si soy o nos su hija. Nada más. Le pido mil disculpas por la forma", relató la misionera. Claudia nació cuando el galán tenía 19 años y lejos de hacerse el distraído, Taibo contó que se someterá a un examen de ADN para saber la verdadera filiación de la mujer.

Sin escándalo de por medio, Zucco contó su historia en la TV y lo hizo de un modo amable y sin venganzas. Sólo quiere saber su origen filial: "Más allá del resultado del ADN, yo tengo pensado volver a Misiones con mi familia y seguiré portando el apellido de mi padre del corazón. Mi vida continuará, solo quiero saber si es él..."

En los próximos días el actor le confesó a su círculo íntimo que se encontrará con la mujer para poder llegar a hacerse el examen y salir de esta duda.

