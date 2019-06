Sin escándalo de por medio, Zucco contó su historia en la TV y lo hizo de un modo amable y sin venganzas. Sólo quiere saber su origen filial: "Más allá del resultado del ADN, yo tengo pensado volver a Misiones con mi familia y seguiré portando el apellido de mi padre del corazón. Mi vida continuará, solo quiero saber si es él...".

Zucco fue a contar su historia a Intrusos sabiendo la gran repercusión de sus dichos: "Mi mamá se va a Misiones, se casa y este señor me reconoce como hija. A los 10 años me entero que no soy hija de él; mamá me explicó que eso era así. Le preguntaba quién era mi padre y no me lo decía, tuvimos muchas discusiones y diferencias por eso".

Finalmente, cuando tenía 30 años, su madre -Lucía Paulina- le reveló todo: "Una tarde me voy a mi casa cuando mi última hija tenía meses. Fui a visitarla, pasé a la cocina, cerró la puerta, me hizo sentar y me dijo: ‘Hoy te voy a contar quién es tu padre’’. Luego de asegurar que se trataba de Raúl Taibo". Claudia contó que no podía salir de su asombro. Pero esperó 17 años más para saber la verdad: "Ahora quiero saber si soy su hija o no. Me tengo que sacar una mochila. Tengo un abrazo para él. Y si no es mi papá también y le pido mil disculpas...", contó.

Zucco es madre de siete hijos y recién ahora con los chicos grandes se anima a buscar su verdad: "En mayo me fui a Rosario, donde vive una de mis hijas. Tenía que volver a Misiones, pero desde Rosario a Buenos Aires había poca distancia, y vine".

Sobre la historia entre su mamá y Raúl Taibo, señaló: "Sabía que mi mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra. Me dijo que ahí conoció a Taibo y que tuvieron una relación. Me contó que se encontraron a tomar un café, sabía él de eso (el embarazo). En ese café estaban organizando irse a Tucumán. Esa fue la última vez que se vieron. Llegó un patrullero al café, él le dijo que se fuera al baño y cuando salió no lo vio más".

Taibo le escribió por whatsApp a Adrián Pallares y le aseguró que no pondrá obstáculo alguno para un examen de ADN: "El dijo que iba a poner todo lo necesario para conocer la verdad. No recuerda la historia. Cree que a los 19 no conocía a Solita y no entiende cómo no llegó a él de otra forma".

