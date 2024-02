Reapareció Fernando Ruiz Díaz tras sufrir un ACV: "Fue bravísimo lo que pasó"

"No es que tengo el alta. Tengo el alta del Hospital para que me vaya a casa, el alta médica vendrá después, tengo una gran recuperación. No sabía que había sido tan heavy como fue", comenzó diciendo en un video el músico sobre el problema de salud que tuvo días atrás.

Y agregó: "Fue bravísimo lo que me pasó, es impresionante, solo el equilibrio tengo que ir recuperando pero, nada, fue un ACV fuertísimo, o infarto cerebral o infarto isquémico. Tengo una cosita en el corazón que después tengo que operar y estoy agradecido".

"Lo que quiero agradecer es el amor. El amor que sentí alrededor de mi familia de sangre y mi familia elegida", sostuvo al tiempo que también lo hizo extensivo para todo el personal médico que lo atendió en el Hospital de Clínicas, para quién tuvo palabras de mucho agradecimiento”, acotó el santafesino, de 55 años.

"Me salvaron", expresó puntualizando el valor de la salud pública y la importancia de los profesionales que trabajan en ella. "Estuve en el mejor lugar, con los mejores y me salvaron. Me agarraron a tiempo y me dieron amor. Ahora me toca un camino largo de recuperación", afirmó.

"Los milagros existen y yo soy un milagro caminando. Se ve que arriba no me querían. Es mentira que la vida es corta, la vida es muy larga, larguísima. Porque no puedo creer haber vivido estos 55 años y volví a nacer y ahora me queda un camino por delante hermoso", dijo el guitarrista y cantante.

"Así como cuando me estaba pasando el accidente cerebro vascular, el infarto cerebral, le rezaba a la Guadalupe y le decía: `No, quiero llegar ahí que está Lila`. Lo único que me importaba era Lila y la música, terminar el disco, y no sufría por mí, sufría porque sé que me ama mucha gente y que iban a sufrir mucho. Así que muchas gracias, solo tengo palabras de agradecimiento", cerró.

Cuando Fernando Ruiz Díaz había sufrido un ACV, desde Catupecu Machu emitieron un comunicado y anunciaron que la gira europea del conjunto que en 2022 volvió a reunirse después de cuatro años, quedó trunca.

"Lamentablemente queremos anunciar la cancelación del tour europeo de Catupecu Machu, que comenzaba este jueves en la ciudad de Valencia (España). El pasado 15 de febrero, Fernando Ruiz Diaz, tuvo que ser internado debido a un cuadro de mareos y presión alta. Luego de realizarle estudios de rutina, se pudo constatar que el cantante sufrió un accidente cerebrovascular, producto del estrés”, informó la propia banda en sus redes sociales.

La serie de conciertos europeos de la agrupación que completan el bajista Charlie Noguera y el baterista Julián Gondell iba a comenzar el jueves en Valencia y seguiría por las ciudades de Madrid, Berlín, Mallorca, Barcelona y Dublín hasta el 1 de marzo.

Catupecu Machu se formó en 1994 en el barrio porteño de Villa Luro por impulso de los hermanos Ruiz Díaz y tuvo un potente derrotero gracias a álbumes como Dale!, Cuentos decapitados, Cuadros dentro de cuadros y El número imperfecto, pero en 2006 un accidente automovilístico dejó en estado vegetativo a Gabriel por 15 años hasta su muerte.

Fernando detuvo la historia del grupo en 2017, un año después grabó el álbum debut de su nuevo proyecto, Vanthra, también con un pulso poderoso y febril, hasta que en 2022 anunció la reencarnación de Catupecu.