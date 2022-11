Relacionan a Mauro Icardi con una reconocida actriz turca

Las especulaciones sobre un romance con Özkan ocupan las primeras planas de los medios turcos. La joven es muy famosa en su país por su trabajo en telenovelas exitosas que aún no llegaron a la pantalla de nuestro país. Algunas de ellas son Gelsin Hayat Bildii Gibi, la serie Vuslat, la serie Come donde dio vida al personaje de Songül y Life Knows, entre otras.

Sin-título-7.png

La joven de 25 años nació en la ciudad de Mula, se licenció en Artes Escénicas en la Universidad de Stk Koçman y ya se la vinculó sentimentalmente con otros futbolistas. Neymar es uno de los que se deslumbró con esta belleza turca. Recientemente se dijo que estaba enamorada del mediocampista uruguayo Lucas Torreira, compañero de Icardi en el Galatasaray.

Manos que se rozan

Devrim es una reconocida fanática del Galatasaray y se la suele ver en la platea del estadio del club de sus amores. En sus redes sociales publica fotos con la camiseta del equipo turco y, también, capturas de encuentros sociales con algunos integrantes del equipo. Uno de los frecuentes en sus historias de Instagram es el mencionado Torreira, lo que alimentó los rumores de romance con el uruguayo.

Pero esta semana la prensa del corazón de Estambul se hizo eco de un posteo de la modelo donde se la ve con Torreira a su izquierda y Mauro a su derecha. Podría ser una foto más, pero tiene un llamativo detalle: las manos de ella entrelazadas con las del ex de Wanda. Y a partir de allí estallaron las especulaciones.

Ya se habla de una nueva "icardiada" del jugador y el affaire de Mauro con Devrim es tema de conversación en todo Estambul. Cuando le consultaron a la modelo sobre el supuesto triángulo amoroso, dio la clásica respuesta: "Somos todos amigos", pero los medios turcos confirman que el rosarino estaría viviendo un apasionado romance con la celebrity turca.