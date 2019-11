Rial se recupera: "Mi vesícula estaba en malas condiciones"

"La operación se hizo por vía laparoscópica, así que se le hicieron un par de agujeritos para entrar los aparatos", explicó.

Este domingo habló el Intruso y dijo: "Me dieron el alta pero estaba en muy malas condiciones". Ya en su casa, el conductor atraviesa el post operatorio sin problemas y le contó a Teleshow los pormenores del caso. "Me dejaron internado hasta hoy (por el sábado) para hacer unos estudios complementarios. Salió todo bien, pero la operación fue de urgencia. La vesícula estaba en malas condiciones, por lo cual fue todo muy rápido y los médicos del Sanatorio Finochietto se portaron como unos fenómenos. Ahora me indicaron reposo por varios días y una dieta estricta", explicó.

La contención de sus hijas Morena y Rocío, y de su esposa, Romina Pereiro, resultó clave: "Romina es una leona y mis hijas también. El lunes me van a hacer otros estudios para ver cómo estoy. La dieta consiste en nada de grasas ni de fritos. Entre martes y miércoles me voy a reincorporar a Intrusos y volver al trabajo".

Vale recordar que el jueves pasado Intrusos tuvo la conducción de Adrián Pallares, quien explicó que Jorge debía ser operado pero llevó tranquilidad diciendo que "es algo muy simple y sencillo".

El Dr. Guillermo Capuya, el médico que hizo el diagnostico y que ordenó la operación, agregó: "Jorge venía hacía tiempo con estos malestares. Cuando me avisaron que se sentía mal le dije que se viniera al sanatorio. Cuando lo revisé le dije: "'Terminemos con esto, te opero hoy'. Jorge es un paciente difícil, una vez que entró al sanatorio no podíamos desperdiciar la oportunidad", explicó el profesional.

"El diagnóstico fue una litiasis vesicular (cálculos en la vesícula)", reveló. "Jorge se despertó rápidamente y enseguida lo pasamos a una habitación. Romina estuvo desde el primer momento acompañándolo. Es un procedimiento muy sencillo y él esta perfecto", finalizó el prestigioso médico.