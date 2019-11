Ricardo Biasotti se defendió: "No soy poderoso ni me voy a fugar"

"No me fugué y no soy un empresario todopoderoso como ellas quieren que todos crean. Ellas inventan todo", dijo. Biasotti envió una serie de mensajes de texto al whatsapp de la panelista Marina Calabró para explicar su situación procesal tras la denuncia que Anna Chiara realizó el jueves.

"Hace tres semanas que estoy esperando la denuncia y acá estoy. No me fugué ni soy un poderoso como se quiere hacer creer, ni tengo contactos con gente del poder ni con los medios (...) Soy una persona normal y están inventando todas estas cosas para darle un tinte sensacionalista al tema. Siempre estuve a derecho en todas las denuncias infundadas que me han hecho y en las cuales fui sobreseído. Y estaré a derecho en esta también". Por último, en su mensaje por chat, aclaró: "No soy un poderoso" por el pedido urgente que realizaron los abogados defensores de la joven, quien acaba de cumplir 19 años, de "su detención inmediata a fin de evitar fugas o posibles entorpecimientos a la investigación criminal, dado el conocido poder económico del denunciado".

También habló el abogado del empresario, Marcelo Parrilli, quien en principio afirmó con firmeza que "la denuncia ni siquiera fue ratificada, de manera que no lo van notificar hasta que esté ratificada". Sobre el pedido de detención, respondió: "No hay riesgo de fuga porque el domicilio de mi cliente es de conocimiento".

Y agregó: "No presenta riesgo, ni peligro de entorpecimiento de la investigación porque en líneas generales, esto ya se debatió en expedientes civiles hace más de 15 años. Intervinieron jueces, asesores de menores, fiscales, psicólogos, psiquiatras, en todos los incidentes que se fueron suscitando sobre violencia, donde se hicieron pericias y no surgió nada de esto. Ahora se hará otro proceso en el que las pruebas documentales ya están y las que haya que producir van a ser periciales". También aclaró que ayer se presentaron en Tribunales para suministrar todos sus datos personales y ponerse a disposición de la Justicia.

Para ambas partes, las pruebas se encuentran "en expedientes civiles de familia que se tramitaron desde hace 15 años". Un detalle que no aclaró es que en ese proceso -a los siete años de Anna- se le prohibió que el padre se acercara a su hija. Aunque no trascendieron los verdaderos motivos. Hoy el expediente en cuestión cobra una relevancia vital como antecedente tanto para Anna Chiara como para Biasotti. La justicia será la que decida en función, también, de las nuevas pericias que surjan de esta fuerte denuncia de "abuso sexual agravado por el vínculo y corrupción de menores".

La guerra judicial se volvió a encender cuando en octubre los padres fueron a una audiencia de conciliación en la que Biasotti le ganó a Del Boca un juicio por "daños y perjuicios" al afirmar que él ejerció violencia sobre ella y por debe pagar un resarcimiento de medio millón de dólares. Después Anna Chiara pasó a la ofensiva.