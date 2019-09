Con uno de sus últimos temas lanzado hace tres meses ‘Yo te prefiero a ti’, donde decidieron realizar dos versiones distintas acompañados por Yuridia y La Adictiva, llevan mas de 44 millones de reproducciones en total. Al respecto Raúl nos contó: "La verdad es que nos permite mucho las redes ver esa reacción del publico, esa conexión que tienen con esta canción que nos tiene muy emocionados porque Veridia es una gran interprete y también con los amigos de La Adictiva. Es que cuando algo se da tan naturalmente, se generan este tipo de efectos es algo que se escucha y se ve y el público está contento".

En tanto José Luis se atreve a describir en profundidad el corazón del tema: "es una canción un poco masoquista, un poquito(risas) y este tema habla de eso. Es una confesión de amor. Estamos muy contentos con esta locura porque esto no es usual, ni la conexión de videos, ni la misma canción. Fue una gran sorpresa, nos gustó meternos en esta locura y salir con una balada".

Asimismo el autor comenta: "hoy la música va por otra corriente, quisimos salir con eso, lo que somos y que así nacimos". Acerca del nuevo disco Rojo aseguró "nos vamos a arriesgar, haremos otros ritmos, la letra de las canciones es como mucho más honesta, como sin filtros, las cosas como son", destaca el compositor.

En cuanto al reggaeton y estilo urbano que juega fuerte en la industria musical, el dúo no desestima poder llegar a realizar algo de ese estilo pero con una exigencia muy particular. "En realidad el urbano ha hecho un trabajo increíble, me parece que todas las sesiones que ha tenido fue super meritorio y no estamos para nada peleados con ningún ritmo. Tampoco con ningún género. Lo que si es que cuidamos mucho el discurso o sea nosotros algún día podremos hacer algo super con dembow (ritmo reggaetonero) y todo pero el discurso, el diálogo y cómo le hablas a la mujer es lo que nosotros siempre cuidaremos". Y enseguida aclara "creo que esta increíble mientras la fusión musical ayude a crecer al artista. Lo que si cuidaremos siempre es el discurso y la verdad no nos gusta cuando hay esas palabras que ofenden a la mujer con eso nunca estaremos de acuerdo", sostiene contundente.

El amor y los sentimientos son moneda corriente en sus temas. Y los consejos amorosos del dúo no tardan en hacerse visibles. Raúl toma la posta: "Nos preguntan tanto a través de redes sociales cuestiones del amor y todo eso que hicimos un video que ya está y se llama Tips del amor volumen 1. A los amigos les diríamos que todos somos románticos algunos mas otros menos y que se fijen en buscar ese romántico en ustedes mismos", propone y sigue: "no está mal dedicar una canción pero siempre a la mujer le gustan los detalles y las canciones de amor. Y si les ponen las canciones de Río Roma caen de espaldas (risas). Por su parte José Luis resalta: "Todo depende pero siempre hay que hacerla reír primero, que se sientan cómodas que no la vean venir y después cuas".

‘Tremendamente apasionado’ son las dos palabras que utiliza José Luis para describir al publico Argentino.

"Su manera de organizarse en los conciertos, de repente sorprenderte y sacar pancartas todas tienen letras y todas tienen colores. La verdad es que nos han impresionado. Sí son otro rollo, ciertamente sí que lo son Nos sentimos muy bendecidos de estar otra vez aquí mucha fe; en volver pronto con Rojo Tour y recibir felicidades. Son un público y una gente increíble", concluye agradecido, el cantante y compositor.