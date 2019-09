Chano Charpentier se internó otra vez en una clínica de rehabilitación

En Intrusos contaron la exclusiva y dieron detalles sobre el estado de salud del cantante. "Está tranquilo. En un lugar en que lo tienen bien cuidado. Está en un sitio para bajar revoluciones y encontrar la paz mental", contó el panelista Damián Rojo. Luego, Jorge Rial contó que no sólo es una clínica para tratar temas de adicciones, sino que la utilizan muchas celebridades y hasta políticos como Eduardo Duhalde o Carlos Reutemann para encontrar el balance o la tranquilidad que, en sus vidas cotidianas, no pueden alcanzar.

Si bien en un primer momento se planteó la posibilidad de que reciba un trato diferente, se supo que desde la clínica el trato que recibe el cantante es igual al de todos los internados porque los métodos que utiliza la clínica son estrictos. De hecho, en los cuatro días que lleva internado, aún no pudo salir al patio externo. Eso sí, le permiten recibir visitas y los pacientes pueden conectarse a sus teléfonos una hora al día.

Dicen desde el entorno de Chano que por primera vez desde hace tiempo parece haber entendido la gravedad de su problema y el propio músico, quien pidió ser internado, le habría dicho a su gente más cercana que no quiere estar más envuelto en problemas ni ser noticia en casos policiales, con el fin de dedicarse 100% a su carrera como músico. El próximo 27 de septiembre, Chano tiene previsto publicar su nuevo álbum solista. En tanto, el 18 de octubre, lo presentaría en el teatro Vórterix.

Obviamente que a partir de esa internación aparecen las dudas acerca de si estará en condiciones de enfrentar un desafío como el de encarar un show en vivo. Pero tanto él como sus más allegados confían en que el artista estará apto para subirse a tocar a un escenario en esa fecha.

La última aparición pública de Chano fue en el mes de agosto cuando sufrió un confuso robo en Barcelona, España, donde estaba grabando un video. Según trascendió dos jóvenes magrebíes le robaron al cantante, quien según la opinión de algunos testigos, estaba acompañado por una mujer en el momento que se llevaron su pasaporte y las tarjetas de crédito.

"La noche, con drogas la paso mal. Es mi mensaje para el mundo. La noche con falopa, a mí me hizo muy mal. Me hizo estar re solo. Me hizo perder oportunidades de mujeres. De proyectos de familia. De minas que me dijeron 'qué boludo fuiste'. Y asumo que la hice mal. Mi mensaje para el mundo es ese...", dijo Chano en una de sus últimas entrevistas. Parece ser que ahora también dio el paso para empezar a dejar atrás esa etapa que, como él dice, le hizo daño.