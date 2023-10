Britney Spears publicó una foto totalmente desnuda en la playa

Britney OK.jpg Britney Spears al desnudo

En esta oportunidad, la cantante compartió una foto totalmente desnuda. Se la puede ver sin ropa parada en una playa y se distingue la sombra de un hombre que fue quien la fotografió. La red social Instagram mantuvo la foto por considerar que no es del todo explícita y en un día, la cantante cosechó más de 1 millón de likes.

Quienes no están conformes con sus fotos sensuales son sus dos hijos, Sean Preston y Jayden, fruto de su matrimonio con Kevin Federline. Su ex esposo dijo en una reciente entrevista que considera que Britney siente la necesidad de hacer publicaciones constantemente en redes sociales únicamente para llamar la atención.

“Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta tomarme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Pero creo que si a otras personas las hubieran fotografiado miles de veces, las hubieran presionado y posado para obtener la aprobación de otras personas, entenderían que me alegra mucho posar de la forma en que me siento sexy y tomarme mi propia foto”, explicó en un fragmento de su libro de memorias “The Woman In Me”.

Hace pocas horas, Britney Spears presentó “The Woman In Me” (La mujer que soy), su libro de memorias, que vendió 9 millones de ejemplares solo en la preventa.