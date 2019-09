Roberto Musso: "Con la coyuntura, nuestras canciones se potenciaron"

-Escuchando "Marioneta" pensaba qué el recital en el Luna Park, les llega con este presente argentino...

-Es cierto, mi idea era hacer un disco sin concepto y sin embargo, fue un cachetazo, por suerte porque salió un disco super contemporáneo.

-¿El grupo sigue con atención especial la situación financiera del país?

-Como se dice habitualmente "si llueve en Argentina lloverá acá" (risas). Hablando en serio, nosotros tocamos más aquí que en Uruguay o sea que nos afecta en todo sentido. Pero realmente "Jueves" no estaba pensado por ese lado. Quizás las letras se destacan porque el disco cayó en un año electoral, tanto acá, como en Uruguay y Colombia. Sí, se potenciaron por lo particular de la época.

-¿Entonces es un disco defaulteado, a pesar de ustedes?

-Claro (riéndose) pero en ese aspecto son temas que están muy en el tapete y que además a diferencia de discos anteriores, son personajes más reales y más crudos. Los tenés mucho más en la cara que en Apocalipsis Zombi (disco anterior) donde todo era más lúdico. La situación social de la región hizo que los personajes tomaran más relevancia.

-"Punta Cana" aparece como meta o logro ¿te trajo la imagen de alguien en particular?

-Nooo, la de muchos en general. Punta Cana era dejar flotando en el aire esa envidia rioplatense que tenemos todos con aquel vecino que hace lo mismo que vos y que de repente se está comprando cosas y vos no sabés de dónde saca la guita. Que probablemente pudo haberla ganado por derecha. Entonces viajas a Punta Cana, si ahorrás. Bueno ahora no (risas) pero sí cuando se hizo la canción. Me gustó contarla desde ahí.

-El colectivo femenino ha llevado a muchos artistas a deconstruirse ¿cómo lo hablan entre ustedes?

-A mí me toca de cerca porque soy papá de una nena de 8 años. Estoy de acuerdo con todo lo que ayude a transitar un mundo mejor y para que la mujer esté mejor. También en el disco hay cuestiones contemporáneas como las redes sociales.

-¿Tu relación con las redes es de aceptación, desconfianza..?

-Lo veo como una cuestión utilitaria. Redes personales no uso, sí las del Cuarteto y que nos ha servido muchísimo, tanto en redes como Youtube; sobretodo hace unos años, cuando giramos por Latinoamérica.

-La repercusión del video sobre Damián...

-Exacto, entonces íbamos a Paraguay y Nicaragua y la gente ya tenía eso.

-Sobre los líderes de estos tiempos, Trump, Bolsonaro, ¿tenés alguna explicación o a qué se lo atribuís?

-No soy buen analista en ese aspecto, me gusta reflejarlos como en "Llegó papá" aunque también la canción puede referir a un líder religioso, de una secta, me gusta englobarlos en eso. Ahí, estoy a la par del observador, que intenta describirlos.

-Durante 10 y 12 años parecía que lo latinoamericano se amalgamaba ¿creés que eso ya es pasado?

-Nosotros vivimos la adolescencia en una dictadura militar. Siempre digo que el Cuarteto, no existiría ni sería lo mismo si no hubiésemos sido de esa generación.

-Con la paradoja "ante la represión, la alternativa cultural".

-Exactamente lo que vino después fue de una efervescencia que no podés transmitírsela a las generaciones jóvenes porque no te entienden. Cuando viviste aquello, pensás que lo que vino después pasa a ser más relativo. Entonces las épocas siguientes no llegaron al nivel de aquel momento. Por ahora.