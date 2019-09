Yanina Latorre, enojadísima con Ana Rosenfeld: "Miente siempre"

Todo comenzó cuando en la entrevista, Yanina le preguntó acerca de una versión que había dado Graciela Alfano en LAM, sobre que Victoria Vanucci y Matías Garfunkel no estarían realmente separados: "El rumor es que ellos se separarían por un tema económico porque al separarse y dividir los bienes, evitan el tema de los quilombos con la evasión, los pagos, las deudas que tenía él".

Pero la letrada aseguró: "Yo escuché eso, hay muchos matrimonios que se separan por esas cuestiones pero no es el caso de ellos. Cuando Victoria se casa con Matías, todo el patrimonio de Matías ya era anterior. Pregunten y lo que sé respondo, y lo que no sé no lo voy a responder".

Enojada, Yanina le contestó y luego se retiró del estudio: "A mi no me gusta la dictadura, me gusta la democracia. Dijiste 'cuando estoy yo, no hablen de estas cosas', adelante tuyo no hablo más nada. Vos solamente querés que te pregunten lo que querés". Enseguida Ana Rosenfled intentó justificar su actitud y dijo: "Ya que vine, voy a hablar. Yo contesto todo lo que me preguntan. Ahora si la idea es hablar y yo digo 'no sé la respuesta', no queda bien porque me están haciendo responsable de tener que tener la info de un cliente que no tengo. Con Yanina me divierto, la adoro", aseguró la letrada.

El programa terminó en un clima muy caliente, Rosenfeld aseguró: "quería pasar una tarde hermosa y mi marido me debe estar odiando porque me dijo: 'vamos a andar en barco' y yo elegí venir acá".

Y fuera del programa, Yanina la siguió en Twitter: "Ana Rosenfeld miente siempre, cuenta lo que le conviene. Y si le preguntas lo que no le conviene se calienta. Quiere ser mediática y que le pregunten lo que quiere. Que se quede en la casa. Siempre se enoja, me pudrió. Le molestaron mis preguntas. Al final terminé peleando con Ana Rosenfeld por Grace. Ella dio una data sobre Vanucci y cuando se la pregunté en Radio Mitre se atacó. Se ve que Graciela tenía razón. Ana pidió que no le preguntemos cosas o que no digamos cosas en su presencia sobre Vanucci. ¿Perdón? ¿Quién sos? Va a los programas para que le chupen las medias. Le molestó que yo recuerde el tendal de deudas que dejaron Vanucci y el marido", relató. Un sábado que terminó muy caliente y picante.

ADEMÁS:

Susana Giménez compartió una foto inédita en la que se la ve totalmente desnuda

Nannis reiteró haber sufrido violencia de género por parte de Caniggia