Desde enero del año pasado, muchas mujeres reconocidas salieron a acusar públicamente a Roberto Pettinato por acoso. Malena Pichot, Mariela La Chipi Anchipi, Josefina Pouso, Karina Mazzocco, Fernanda Iglesias, Emilia Claudeville, Ernestina Pais, Julieta Ortega y Martina Soto Pose fueron algunas de las famosas que apuntaron contra el conductor y músico.}

Tras la gran repercusión de las acusaciones, Pettinato se fue del país: primero a Paraguay, y luego a Estados Unidos, donde tocaba el saxo en el Central Park de Nueva York. En medio de la internación de su hijo Felipe, el músico regresó al país y Los Ángeles de la Mañana fue en busca de su testimonio.

Ernestina Pais contó: "Quiso acorralarme contra la pared y lo frené". Fernanda Iglesias también contó una desagradable experiencia con Pettinato. El cronista Santiago Riva Roy lo esperó al finalizar el show que dio en San Telmo, pero al ver la cámara, Pettinato se mostró furioso al punto que manoteó y forcejeó con el periodista.

"No hay denuncias, no hay denuncias. Nadie me denunció. Flaco, ¡¿qué te pasa?! Flaco, nadie me denunció. Una cosa es una denuncia, otra cosa es una acusación", se defendió. "No me hinches las pelotas, dale boludo. Vení en otro horario, boludo", cerró el conductor, molesto mientras llueven los testimonios contra Pettinato como el de Martina Soto Pose: "Me llevó tras bambalinas y me encajó un beso".