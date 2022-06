Rocío Marengo habló de su hermano luego del allanamiento policial

Alejandro Marengo, es un empresario agropecuario, y ayer la Policía Bonaerense realizó un allanamiento en su campo de la zona de Teniente Origone, localidad de Villarino, en provincia de Buenos Aires.

AVIONETA.jpg

En el procedimiento realizado por la DDI de Bahía Blanca se encontró una avioneta Piper Comanche 250 que habría sido robada en Pigüé el 6 de junio, una camioneta Toyota Hilux con pedido de secuestro y gran cantidad de armas de fuego: una escopeta Remington, otra escopeta doble caño sin marca, un rifle calibre 22, un revólver calibre 44 Magnum, un revólver Tango 32 y cuatro escopetas y carabinas de diferentes calibres.

Además, se detuvieron a tres de los empleados que se encontraban en el campo en ese momento.

armas.jpg

La exparticipante de MasterChef Celebrity se encuentra en Chile atravesando un cuadro de Covid-19 y realizó su descargo a través de una historia en su cuenta de Instagram.

"Lamento que estén ensuciando a un laburante. Entendiendo que venda la historia, pero acá no hay mala gente. Busquen por otro lado", aseguró la mediática, y concluyó: "Obvio que es un tema de mi hermano, pero como me nombraron a mí y no tenemos nada que esconder, algo tengo que decir. Besos".

Racío Marengo Post.jpg

Por otra parte, el periodista Daniel Ambrosino contó en el noticiero América Noticias, que habló con Rocío, quien volvió a apoyar a su hermano y le aseguró: "Alejandro va a aclarar todo en la Justicia. Definitivamente hay un mal entendido en toda esta situación. El avión no es robado. Nosotros usamos ese avión continuamente. Lo mostró en redes muchas veces, si es robado no lo mostraría".

Acerca del armamento encontrado en el campo, la modelo aclaró: "Son antiguas y estaban de adorno en una pared. Algunas ni andan".