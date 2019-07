Sin embargo, Oliva se salteó cualquier referencia a su abogada que sigue el juicio por el reparto de bienes económicos que reclama por los cinco años de concubinato con Diego. Ana rosenfeld el sábado pasado en una nota radial contó que los dos "están reanudando la relación. Están juntos, empezando de nuevo".

Oliva recurrió al panelista de Todas las Tardes (Canal 9), Lío Pecoraro, para salir al cruce de las versiones en las redes sociales, portales y, en especial, de su abogada: "El día que me reconcilie lo voy a decir. No tengo problema alguno en hablar porque no tengo nada que esconder. Yo ahora hago mi vida y nada que ver con volver con Diego", aclaró en un escueto audio que envió al ciclo.

Por si fuera poco, Lío Pecoraro agrego un dato que se desconocía hasta ayer y es la estrategia de Verónica Ojeda para reconquistar a Diego Maradona. La mamá de Dieguito Fernando regresó al país tras una conflictiva separación de Maradona estando en México y juró no volver más con él. Con el pasar del tiempo, Ojeda suavizó sus declaraciones ante la prensa y Lío mostró las pruebas de la inesperada intención de volver con el ex crack del fútbol. Por ejemplo, una conversación entre ella y Maradona en abril pasado en donde ella se expresa así: "Hola amor llegaste?....Buen día, mi amor....".

No hay mucho para pensar pues seguramente esos chats se los habría pasado Oliva a Pecoraro. Y ella a su vez los habría obtenido de Maradona. Según Pecoraro, Maradona no contesta ninguna de las insinuaciones de Ojeda. Claramente, el lío de polleras de Maradona tiene mucha tela para cortar todavía.

En resumen, Oliva se habla con Maradona pero -según ella- sin reconciliación como pareja, aunque sí como amigos. Un "amigo" al que le sigue el juicio por el reclamo económico correspóndiente a los años compartidos con él. Cosas que pasan en la galaxia Maradoneana.