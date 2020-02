Rocío Oliva reactivó demanda de resarcimiento contra Diego Maradona

"Ella quiere una compensación económica que en el nuevo Código es lo que le corresponde a una mujer que le dedica su vida durante un tiempo y colabora también en la cuestión empresarial, comercial", dijo Rosenfeld.

La relación entre Rocío Oliva y Diego Maradona tiene más capítulos que una novela mexicana. Es que cuando parecía que la historia entre ellos estaba terminada, los rumores de que compartieron un fin de semana de amor se volvieron a instalar. Rocío mientras tanto sigue insistiendo que es una historia terminada, que entre ellos no pasa nada y como "para que no queden dudas, esta semana comenzó a correr el tiempo para que el abogado de Diego Maradona, Matías Morla, responda al inicio de la demanda que lleva adelante Rocío por el pedido de resarcimiento económico. Morla tiene 15 días hábiles para responder y quien ayer habló fue la abogada de Rocío, Ana Rosenfeld, quien confirmó el inicio de la demanda. "La demanda ya está presentada y ahora Diego Maradona deberá contestar no solamente la pretensión económica de Rocío, sino también todos los hechos que ella está probando. Ella quiere una compensación económica que en el nuevo Código es lo que le corresponde a una mujer que le dedica su vida durante determinado lapso de tiempo y que colabora también en la cuestión empresarial, comercial, por lo que ese proyecto de vida en común genera el derecho a la compensación económica", aseguró la abogada.