Rodrigo Noya se realizó una operación que cambiará su vida para siempre

Tras el anuncio, en las últimas horas el actor finalmente se trasladó a Mendoza y se sometió a la primera parte de esta intervención. "Hoy mismo me opero uno de los ojos y mañana el otro. Muchos me estuvieron preguntando qué es lo que me voy a hacer. La operación consta de un lente intraocular, es decir, como un lente que va dentro del ojo”, expresó ahora el actor en un nuevo video.

En el clip Rodrigo hizo un blog de lo que fue el viaje y se mostró en la clínica realizando algunos de los procedimientos correspondientes y en la previa a la intervención .”No sentí absolutamente nada. Y la atención que recibís es de primer nivel. Además esto recién empieza!”, sostuvo.

La lente intraocular es un pequeño dispositivo médico diseñado para ser implantado dentro del ojo, específicamente en el lugar que ocupa el cristalino natural. Esta lente artificial es utilizada principalmente en cirugías de cataratas o en procedimientos refractivos para corregir problemas de visión como la miopía, hipermetropía o astigmatismo.

Rodrigo Noya es un actor argentino. Es conocido principalmente por su papel coprotagónico en la serie Hermanos y detectives. También es conocido por ser el rostro de múltiples publicidades. En 2017, a los 23 años, tuvo a su primer hijo Bautista Noya, con su novia de entonces Sofía Sorrenti. En 2018 se separaron luego de dos años de relación.